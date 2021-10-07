У деяких людей є звичка ламати таблетки і пити їх частинами. Так робити можна, але не завжди.

Про це пише ендокринолог з Києва Талья Домбровська.

– Якщо на таблетці є смужка для поділу, то ламати таблетку можна, – каже Талья Домбровська.

У разі, якщо такої позначки немає, краще не експериментувати.

Спеціаліст назвала причини, через які не варто ламати таблетки без смужки.

Чому цього не варто це робити:

самі речовини можуть нерівномірно розподілятися у таблетці, особливо це стосується комбінованих ліків;

пошкоджується захисна оболонка, яка розчиняється лише у кишківнику; через це або шлунковий сік знищить діючу речовину, або остання пошкодить слизову органу;

це не дасть змогу нормально працювати препаратам з уповільненим вивільненням, які розроблені такими для кращого засвоєння або для поступового і більш тривалого ефекту;

під впливом зовнішнього середовища друга частина таблетки може втрачати властивості.

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Також Талья Домбровська перерахувала таблетки, які не потрібно ділити.

Які таблетки не можна ламати:

без спеціальної смужки для поділу;

розсипчасті препарати;

з різким смаком, запахом;

з речовинами, що подразнюють слизову оболонку рота, горла, стравоходу, шлунка;

таблетки з декількома компонентами;

протизаплідні препарати;

засоби для хіміотерапії;

протисудомні або судинозвужувальні таблетки;

капсули з порошком або гелем.

View this post on Instagram Публикация от АДЕКВАТНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГ киев (@dr_dombrovskaya)

За словами лікаря, перед споживанням ліків варто детально вивчити інструкцію.