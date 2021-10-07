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Можна, але не завжди. Лікар розповіла, коли дозволяється ламати пігулки

7 Жовтня 2021, 13:29 Людмила Грубнік
Можна, але не завжди. Лікар розповіла, коли дозволяється ламати пігулки
Джерело: Depositphotos

У деяких людей є звичка ламати таблетки і пити їх частинами. Так робити можна, але не завжди.

Про це пише ендокринолог з Києва Талья Домбровська.

– Якщо на таблетці є смужка для поділу, то ламати таблетку можна, – каже Талья Домбровська.

У разі, якщо такої позначки немає, краще не експериментувати.

Спеціаліст назвала причини, через які не варто ламати таблетки без смужки.

Чому цього не варто це робити:

  • самі речовини можуть нерівномірно розподілятися у таблетці, особливо це стосується комбінованих ліків;
  • пошкоджується захисна оболонка, яка розчиняється лише у кишківнику; через це або шлунковий сік знищить діючу речовину, або остання пошкодить слизову органу;
  • це не дасть змогу нормально працювати препаратам з уповільненим вивільненням, які розроблені такими для кращого засвоєння або для поступового і більш тривалого ефекту;
  • під впливом зовнішнього середовища друга частина таблетки може втрачати властивості.
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Також Талья Домбровська перерахувала таблетки, які не потрібно ділити.

Які таблетки не можна ламати:

  • без спеціальної смужки для поділу;
  • розсипчасті препарати;
  • з різким смаком, запахом;
  • з речовинами, що подразнюють слизову оболонку рота, горла, стравоходу, шлунка;
  • таблетки з декількома компонентами;
  • протизаплідні препарати;
  • засоби для хіміотерапії;
  • протисудомні або судинозвужувальні таблетки;
  • капсули з порошком або гелем.

За словами лікаря, перед споживанням ліків варто детально вивчити інструкцію.

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