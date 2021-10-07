У деяких людей є звичка ламати таблетки і пити їх частинами. Так робити можна, але не завжди.
Про це пише ендокринолог з Києва Талья Домбровська.
– Якщо на таблетці є смужка для поділу, то ламати таблетку можна, – каже Талья Домбровська.
У разі, якщо такої позначки немає, краще не експериментувати.
Спеціаліст назвала причини, через які не варто ламати таблетки без смужки.
Чому цього не варто це робити:
- самі речовини можуть нерівномірно розподілятися у таблетці, особливо це стосується комбінованих ліків;
- пошкоджується захисна оболонка, яка розчиняється лише у кишківнику; через це або шлунковий сік знищить діючу речовину, або остання пошкодить слизову органу;
- це не дасть змогу нормально працювати препаратам з уповільненим вивільненням, які розроблені такими для кращого засвоєння або для поступового і більш тривалого ефекту;
- під впливом зовнішнього середовища друга частина таблетки може втрачати властивості.
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Також Талья Домбровська перерахувала таблетки, які не потрібно ділити.
Які таблетки не можна ламати:
- без спеціальної смужки для поділу;
- розсипчасті препарати;
- з різким смаком, запахом;
- з речовинами, що подразнюють слизову оболонку рота, горла, стравоходу, шлунка;
- таблетки з декількома компонентами;
- протизаплідні препарати;
- засоби для хіміотерапії;
- протисудомні або судинозвужувальні таблетки;
- капсули з порошком або гелем.
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За словами лікаря, перед споживанням ліків варто детально вивчити інструкцію.