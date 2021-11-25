Крім Covid-сертифікатів, що свідчать про повну або часткову вакцинацію і про одужання після перенесеної коронавірусної інфекції, в мобільному застосунку Дія тепер можна сформувати і Covid-сертифікат про наявність негативного ПЛР-тесту.

Термін дії такого сертифіката такий же, як і у його паперової версії, – 72 години.

У Міністерстві цифрової трансформації України відзначають, що опція з ПЛР-тестом запущена з 1 листопада і наразі працює в режимі бета-тестування.

Як згенерувати – покрокова інструкція

Щоб підтягнути відомості про наявність негативного ПЛР-тесту в додаток Дія потрібно:

оновити додатки в PlayMarket, AppStore або AppGallery

в PlayMarket, AppStore або AppGallery у додатку Дія натиснути опцію Послуги

вибрати опцію Covid – сертифікат

натиснути на опцію Згенерувати сертифікат

дати згоду на отримання даних з електронної системи охорони здоров’я (ЄСОЗ) в Дії

Весь процес займає кілька хвилин. Необхідні дані мають підтягнутися автоматично: Covid-сертифікат про негативний ПЛР-тест з’явиться в одному ряду з іншими цифровими документами в застосунку.

Нагадаємо, що в додатку Дія доступні: міжнародний, жовтий і зелений внутрішні Covid-сертифікати про вакцинацію. Жовтий свідчить про отримання однієї дози Covid-вакцини. Термін його дії – 120 днів.

Міжнародний та зелений Covid-сертифікати дійсні протягом року – 365 днів.