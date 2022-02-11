Дослідження, проведені вченими в різних країнах, дійшли єдиного висновку: Covid-19 може проникати в плаценту і руйнувати її. Що в підсумку призводить до мертвонародження у інфікованих жінок.

Дослідники з 12 країн, включаючи США, проаналізували плаценту та аутопсійну тканину 64 мертвонароджених та чотирьох новонароджених, які померли незабаром після народження. Всі випадки стосувалися невакцинованих жінок, які перенесли Covid-19 під час вагітності.

– Дані зі звітів підтверджують, що пошкодження плаценти, а не інфекція плода, є ймовірною причиною багатьох мертвонароджень, пов’язаних з Covid-19, – зазначає патологоанатом з Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету Джеффрі Гольдштейн.

За словами патологоанатома з Атланти Девіда Шварца, інші інфекції також можуть проникати в плаценту і викликати мертвонародження, як правило, заражаючи і пошкоджуючи плід. Свіжий приклад – вірус Зіка.

Він і його колеги хотіли дізнатися, чи так само відбувається з мертвонародженням у жінок з Covid-19. Але те, що вони виявили, було майже протилежним: це була інфікована і сильно зруйнована плацента.

Нормальна тканина плаценти здорового червонуватого відтінку і губчаста. Зразки, які вони досліджували, були жорсткими, з темними плямами мертвої тканини. У той час як інші інфекції можуть іноді пошкоджувати плаценту.

Шварц зазначив, що ніколи не бачив, щоб вони викликали таке постійне і велике руйнування.

Плацента – це орган, який формується і прикріплюється до матки під час вагітності. Він з’єднується з пуповиною, забезпечуючи кисень і харчування з кровотоку матері.

Вірус, ймовірно, досягає плаценти через кровотік, прикріплюючись до сприйнятливих клітин і викликаючи відкладення білка і незвичайну форму запалення, яке блокує кровотік і кисень. За словами дослідників, це призводить до загибелі тканини плаценти і задухи плода.

Звіт Центру з контролю та профілактики захворювань за листопад 2021 року показав, що серед вагітних жінок у США, інфікованих Covid-19, одні з 80 пологів закінчилися втратою плоду в будь-який час після 20 тижнів. Серед неінфікованих жінок ця пропорція становить 1 до 155.

У дослідженнях мертвонародження відбувалися в середньому в 30 тижнів, в той час як нормальна вагітність триває близько 40 тижнів.

Відзначається, що високий кров’яний тиск, деякі хронічні захворювання і аномалії плода входять в число станів, які можуть збільшити ймовірність мертвонародження, в тому числі у жінок з Covid-19.

Від такого трагічного результату не застрахована жодна вагітність. Але жінки з Covid-19 стикаються з підвищеним ризиком. Вчені стверджують: вакцинація може допомогти запобігти цим випадкам.