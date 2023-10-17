Ці квіти здавна використовувалися в народній медицині. З них робили цілющі настоянки, чаї, бальзами, розтирання, – лікарської сировини не бракувало.

Чорнобривці українські господині вирощують майже біля кожної хати чи навіть під вікнами міського багатоквартирного будинку.

Факти ICTV звернулися до нашої постійної експертки, лікарки Марини Єріної, щоб з’ясувати, як до цих квітів, їхніх лікувальних можливостей, ставиться, так би мовити, офіційна медицина.

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– Я особисто ставлюся до цих квітів з великою повагою, оскільки неодноразово мала змогу пересвідчитися в їхній спроможності допомагати навіть у важких випадках, – говорить Єріна.

За словами лікарки, чорнобривці (латинською – тагетес) мають антисептичну та антивірусну, антибактеріальну і антигрибкову властивості. Усе це не лише завдяки ефірній олії (аромат чорнобривців не сплутаєш ні з чим), макро- і мікроелементи, вітаміни та інші біологічно активні речовини, що містяться у складі квітки, наділяють її неймовірною лікувальною силою.

Рід Tagetes нараховує понад 30 видів, але для лікування підійдуть лише дуже темні (колір ближче до коричневого) квіти.

Що ж лікують чорнобривцями?

Марина Єріна каже, що один лише перелік хворобливих станів, за яких квітковий “удар” може суттєво допомогти лікам упоратися з проблемою, буде вражаючим.

Зазвичай лікарі відзначають, що, приміром, чай чи настоянка з чорнобривців полегшують напади спазматичних болів у шлунково-кишковому тракті, чинять сечогінну і потогінну дію, допомагаючи усунути набряки і понизити високу температуру тіла.

А ще знижують артеріальний тиск, полегшують симптоматику при захворюваннях суглобів при артриті, ревматизмі.

А ефірні масла чорнобривців нормалізують психоемоційний стан пацієнта, допомагають при безсонні і стресі.

Чи можна вдома приготувати лікувальний засіб із чорнобривців?

Марина Єріна дає декілька рецептів, які вона сама перевірила.

– Почну з масла чорнобривців, яке може бути помічним при невеликих опіках, чи дерматологічних проблемах шкіри, – говорить лікарка.

Отож, треба взяти квіти чорнобривців, подрібнити їх і залити олією (краще оливковою, але можна і соняшниковою) у співвідношенні 1:10. Настояти суміш протягом восьми годин, потім півгодини витримати на водяній бані.

Витягнути квіти, а рідину перелити у скляну посудину. Зберігають масло в холодильнику.

Є й засторога: не можна лікувати маслом екземи.

При нежиті і гаймориті для полегшення стану можна застосувати інгаляції з квітами чорнобривців. Для цього знадобиться настій.

Для його приготування візьміть п’ять подрібнених квіткових бутонів, залийте їх у заварному чайничку 300 мл окропу, укутайте рушником і потримайте хвилин п’ять.

– Після цього через носик заварника вдихайте пари, насичені ефірними маслами чорнобривців – спочатку через ніс, потім через рот, – уточнює лікарка.

Тепер про настоянки, які, на відміну від настоїв, готують на горілці. Ось один з рецептів настоянки для лікування діабету.

Взяти 50 квітів темного кольору, залити їх горілкою – знадобиться пів літра. Настоювати в темряві 10 днів, приймати по чайній ложці тричі на день.

Для полегшення болю при артриті використовується чай з квітів. Його готувати дуже просто: 40 г подрібнених чорнобривців залити літром не дуже крутого окропу, настояти пів години і пити по дві столових ложки протягом дня. За день необхідно випивати по 100 мл чаю.

– Лікування триває місяць-півтора, після цього можна зробити перерву і повторити, орієнтуючись на самопочуття, – уточнює Єріна.

За словами лікарки, після повного курсу такого чаювання ви надовго позбудетеся болю в суглобах.

Чи всім можна використовувати засоби з чорнобривців?

Єріна уточнює, попри те, що квіткові ліки практично не мають протипоказань, все ж деяким категоріям пацієнтів слід від них відмовитися.