Назальні вакцини у вигляді спрею мають величезний потенціал у боротьбі з пандемією коронавірусу. Перевага такого підходу в тому, що він дасть змогу створити місцевий імунітет та блокувати вірус під час потрапляння його в ніс та носоглотку. Це допоможе організму розпочати боротьбу з вірусом набагато швидше.

Однак у розробці та використанні таких засобів багато перешкод.

– Covid-19 – це не просто спринт, це марафон. Сьогоднішні вакцини значною мірою виграли спринт у запобіганні серйозним захворюванням. Але тепер нам потрібно ще щось, щоб отримати контроль над вірусом, – каже вірусолог, засновник Meissa Vaccines Inc. Марті Мур.

Назальні вакцини в теорії можуть впоратися з цим завданням.

– Назальний спрей може точніше імітувати природний захист, який людина отримує від нещодавньої інфекції. Це тому, що щойно імунна система стикається з вірусом, вона розміщує готові до Covid-19 В- та Т-клітини в носі та горлі. Крім того, це сприяє виробленню антитіл, так званих IgA, які поселяються в слизовій оболонці і можуть запобігти потраплянню вірусу в клітини, що вистилають дихальні шляхи, – йдеться у матеріалі.

Але на практиці це може бути складно реалізувати. По-перше, під час вприскування через ніс важко щоразу досягати достатньої ефективності. Камені спотикання – волосся в ніздрях, чхання та щільний шар слизу, що вистилає дихальні шляхи. Це може заважати потрібній взаємодії та виробленню антитіл.

Навіть якщо налагодити механізм ефективної роботи вакцини, такі спреї ще може бути складно продавати. Адже на ринку вже є інші препарати, і новий продукт зможе “увірватися”, лише маючи величезні та яскраві переваги.

Як приклад такої вакцини можна розглянути препарат Meissa Vaccines Inc.

– Він використовує новий спосіб ослаблення вірусу. Вірус ослаблюється не за рахунок того, що йому стало важче розмножуватися (традиційний метод), а за рахунок генетичного усунення його здатності ховатися від імунної системи, – зазначає Майсі Мур.

Наразі ця вакцина перебуває приблизно на півдорозі до ранньої стадії клінічних випробувань за участю 130 осіб.

Компанія розраховує отримати повні результати випробувань на людях цього року. Вже додані учасники, щоб протестувати речовину як бустер. Незабаром планується розпочати вивчення її впливу на дітей.

Щодо лабораторних досліджень, то вакцина Meissa Vaccines Inc. вже продемонструвала достатній рівень захисту від штамів Альфа, Бета. Вивчення ефективності проти Дельти та Омікрону перебуває на стадії розробки.

Зараз у світі активно використовують вакцини проти коронавірусу, які вводяться за допомогою ін’єкції. Вони вже довели свою ефективність у боротьбі з вірусом.