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Поставляється безперебійно, видається безкоштовно: в яких аптеках України можна знайти інсулін

20 Червня 2022, 16:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
инсулин
Джерело: Depositphotos

МОЗ продовжує роботу над забезпеченням лікарськими засобами українців в умовах війни з Росією. Зокрема, препарати інсуліну надходять в Україну й розподіляються по регіонах безперебійно.

Список аптек, в яких можна отримати препарати інсуліну, знаходиться за цим посиланням. Він регулярно оновлюється.

Також наявність інсуліну в аптечних закладах можна перевірити за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua. Перед тим, як направлятися в найближчу вам аптеку, варто зателефонувати й дізнатися години її роботи і точне наявність інсуліну.

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На період воєнного стану пацієнти отримують препарати інсуліну повністю безкоштовно, без доплат.

Також в українські лікарні препарати інсуліну постачають як гуманітарну допомогу, тому пацієнти можуть отримати їх у пунктах видачі ліків безкоштовно.

Щоб дізнатися адресу найближчого пункту, де видають інсуліни, слід звернутися в регіональний підрозділ охорони здоров’я. Детальну інформацію про наявність того чи іншого препарату в пункті можна отримати на стендах в установах охорони здоров’я.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсулін аптечка МОЗ України
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