Печінка – життєво важливий орган, без якого неможливе функціонування організму.
Саме тому важливо дбати про її здоров’я.
У Центрі громадського здоров’я України розповіли, як вберегти печінку від негативних факторів.
– Печінка виконує близько 500 важливих функцій. Зокрема, регулює рівень холестерину, виробляє жовч, яка допомагає засвоювати жири, регулює надходження необхідних вітамінів і мінералів, як-от залізо та мідь. Вона синтезує, зберігає та забезпечує організм глюкозою, коли немає інших джерел енергії, регулює рівень гормонів, – йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я України.
Крім того, орган бореться з інфекціями та фільтрує шкідливі речовини.
Як зберегти здоров’я печінки:
- не вживати алкогольні напої;
- додавати до раціону здорову їжу;
- залишатися фізично активним;
- займатися безпечним сексом;
- регулярно мити руки;
- зробити щеплення від вірусного гепатиту В;
- вживати ліки лише за призначенням лікаря.
Водночас важливо регулярно проходити медичні огляди, щоб вберегтися від ризиків розвитку хвороб, які довго можуть протікати безсимптомно.
Джерело: Центр громадського здоров’я України