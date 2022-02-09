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Правильне харчування та безпечний секс. Як зберегти здоров’я печінки

9 Лютого 2022, 11:37
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Правильне харчування та безпечний секс. Як зберегти здоров’я печінки
Джерело: Pexels

Печінка – життєво важливий орган, без якого неможливе функціонування організму.

Саме тому важливо дбати про її здоров’я.

У Центрі громадського здоров’я України розповіли, як вберегти печінку від негативних факторів.

– Печінка виконує близько 500 важливих функцій. Зокрема, регулює рівень холестерину, виробляє жовч, яка допомагає засвоювати жири, регулює надходження необхідних вітамінів і мінералів, як-от залізо та мідь. Вона синтезує, зберігає та забезпечує організм глюкозою, коли немає інших джерел енергії, регулює рівень гормонів, – йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я України.

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Крім того, орган бореться з інфекціями та фільтрує шкідливі речовини.

Як зберегти здоров’я печінки:

  • не вживати алкогольні напої;
  • додавати до раціону здорову їжу;
  • залишатися фізично активним;
  • займатися безпечним сексом;
  • регулярно мити руки;
  • зробити щеплення від вірусного гепатиту В;
  • вживати ліки лише за призначенням лікаря.

Водночас важливо регулярно проходити медичні огляди, щоб вберегтися від ризиків розвитку хвороб, які довго можуть протікати безсимптомно.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

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