Печінка – життєво важливий орган, без якого неможливе функціонування організму.

Саме тому важливо дбати про її здоров’я.

У Центрі громадського здоров’я України розповіли, як вберегти печінку від негативних факторів.

– Печінка виконує близько 500 важливих функцій. Зокрема, регулює рівень холестерину, виробляє жовч, яка допомагає засвоювати жири, регулює надходження необхідних вітамінів і мінералів, як-от залізо та мідь. Вона синтезує, зберігає та забезпечує організм глюкозою, коли немає інших джерел енергії, регулює рівень гормонів, – йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я України.

Крім того, орган бореться з інфекціями та фільтрує шкідливі речовини.

Як зберегти здоров’я печінки:

не вживати алкогольні напої;

додавати до раціону здорову їжу;

залишатися фізично активним;

займатися безпечним сексом;

регулярно мити руки;

зробити щеплення від вірусного гепатиту В;

вживати ліки лише за призначенням лікаря.

Водночас важливо регулярно проходити медичні огляди, щоб вберегтися від ризиків розвитку хвороб, які довго можуть протікати безсимптомно.

Джерело: Центр громадського здоров’я України