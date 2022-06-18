Під час війни ми стикнулися з таким явищем, як перебої у поставках ліків. Іноді необхідних препаратів немає в аптеках. Особливо, це стосується маленьких міст та селищ. А віруси і бактерії все одно полюють на нас і викликають запалення горла або верхніх дихальних шляхів.

Як лікуватися, коли необхідних таблеток немає, розказала лікарка-терапевтка Марина Єріна.

– Так, наразі часто буває, що необхідні ліки відсутні в аптеці чи вдома, тому при запаленні верхніх дихальних шляхів, або горла можна вдатися до лікування народними засобами, – сказала терапевтка. – Тим, більше, що багато засобів для лікування горла виготовляють з рослинної сировини.

Але лікарка радить, якщо у горлі є білий наліт або гній, то краще все ж таки звернутися до лікаря, щоб не пропустити гнійну ангіну чи дифтерію.

Зараз дивляться

Отже почервоніння горла, загострення хронічного тонзиліту можна лікувати травами

Чебрець

Він руйнує запальний наліт на слизовій, заспокоює запалення в горлі, вбиває бактерії. Чебрець можна легко заварити і пити або полоскати ним горло. Взяти одну чайну ложку чебрецю, залити однією склянкою окропу, настояти 40 хвилин і полоскати горло 6-8 разів на день.

Содовий розчин

Содовим розчином можна зняти запалення у горлі дуже швидко. Взяти пів столової ложки соди на склянку теплої води, розмішати і полоскати 6-8 разів на день.

Інжир з молоком

Від болю в горлі і кашлю допоможе інжир, зварений у молоці. Одного в’яленого плоду інжиру вистачає на півлітра молока. Інжир подрібнити, залити молоком і прокип’ятити. Настояти. поки не вичахне до температури 40 градусів. Пити два-три рази на день маленькими ковточками.

Ромашковий настій

Дуже добре знімає запалення у горлі настій з цвіту ромашки. Взяти одну-дві чайні ложки подрібнених квітів ромашки аптечної, залити 0,5 л гарячої води, настояти. Полоскати горло кілька разів на день.