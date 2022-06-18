Під час війни ми стикнулися з таким явищем, як перебої у поставках ліків. Іноді необхідних препаратів немає в аптеках. Особливо, це стосується маленьких міст та селищ. А віруси і бактерії все одно полюють на нас і викликають запалення горла або верхніх дихальних шляхів.
Як лікуватися, коли необхідних таблеток немає, розказала лікарка-терапевтка Марина Єріна.
– Так, наразі часто буває, що необхідні ліки відсутні в аптеці чи вдома, тому при запаленні верхніх дихальних шляхів, або горла можна вдатися до лікування народними засобами, – сказала терапевтка. – Тим, більше, що багато засобів для лікування горла виготовляють з рослинної сировини.
Але лікарка радить, якщо у горлі є білий наліт або гній, то краще все ж таки звернутися до лікаря, щоб не пропустити гнійну ангіну чи дифтерію.
Отже почервоніння горла, загострення хронічного тонзиліту можна лікувати травами
Чебрець
Він руйнує запальний наліт на слизовій, заспокоює запалення в горлі, вбиває бактерії. Чебрець можна легко заварити і пити або полоскати ним горло. Взяти одну чайну ложку чебрецю, залити однією склянкою окропу, настояти 40 хвилин і полоскати горло 6-8 разів на день.
Содовий розчин
Содовим розчином можна зняти запалення у горлі дуже швидко. Взяти пів столової ложки соди на склянку теплої води, розмішати і полоскати 6-8 разів на день.
Інжир з молоком
Від болю в горлі і кашлю допоможе інжир, зварений у молоці. Одного в’яленого плоду інжиру вистачає на півлітра молока. Інжир подрібнити, залити молоком і прокип’ятити. Настояти. поки не вичахне до температури 40 градусів. Пити два-три рази на день маленькими ковточками.
Ромашковий настій
Дуже добре знімає запалення у горлі настій з цвіту ромашки. Взяти одну-дві чайні ложки подрібнених квітів ромашки аптечної, залити 0,5 л гарячої води, настояти. Полоскати горло кілька разів на день.