Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні американського Геріатричного товариства, в останні роки різко збільшилася кількість вживаних алкогольних напоїв серед літніх людей США.

У дослідженні взяли участь майже 19 тис. осіб віком 65 років і старше. Пияцтво визначалося як вживання п’яти і більше порцій за один раз для чоловіків і чотирьох або більше порцій для жінок.

Пияцтво серед літніх чоловіків збільшилося з 12,8% у 2015 році до 15,7% у 2019 році, але лишалося стабільним серед літніх жінок (з 7,6% до 7,3%).

При цьому виявилося, що отримання вищої освіти було пов’язано з більш високим ризиком зловживання алкоголем серед жінок, але з меншим ризиком серед чоловіків.

Чоловіки, які були розлучені, також піддавалися більш високому ризику піти в запій, а жінки – ні.

І чоловіки, і жінки, які повідомили про вживання тютюну або канабісу, теж більш схильні до алкогольних зловживань.

– Наше дослідження містить найостанніші дані про тенденції щодо пияцтва в літньому віці з урахуванням гендерних норм і соціальних мотивів, – зазначила провідний автор, магістр охорони здоров’я Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Тала Аль-Русан.

За її словами, результати можуть надихнути постачальників медичних послуг, які піклуються про літніх чоловіків і жінок з хронічними захворюваннями, які підпадають під ризик запою.