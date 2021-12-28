Як показали дослідження команди вчених з Німеччини та Нідерландів, коронавірус вражає нирки і сприяє утворенню рубців на тканинах, що може вказувати на можливий вплив на стан цього парного органу в довгостроковій перспективі.

Відомо, що коронавірус може завдати серйозної шкоди людському організму. Але що саме відбувається в нирках в результаті інфекції, залишається неясним досі.

У цій науковій роботі вчені досліджували тканину нирок пацієнтів з Covid-19, які надійшли до відділення інтенсивної терапії. Вони виявили рубцювання тканини в порівнянні з пацієнтами інтенсивної терапії з легеневою інфекцією, не пов’язаною з Covid-19, і контрольною групою.

Потім дослідники задалися питанням, в чому саме була причина пошкодження нирок. Чи може це бути прямою дією вірусу, не залежним від системного запалення.

Щоб зрозуміти це, вони культивували міні-нирки, так звані органоїди, в лабораторії. Органели нирок розвиваються зі стовбурових клітин і містять безліч різних ниркових клітин, за винятком імунних.

Органоіди нирок були інфіковані SARS-CoV-2, і дослідники виявили рубцювання органоїдів нирок і супутні сигнали, які сприяють процесу рубцювання.

Результати цього дослідження підтвердили підсумки іншого великого когортного дослідження в США, в якому повідомлялося про зниження функції нирок у більш ніж 90 тис. пацієнтів, які вижили після коронавірусної хвороби.

Фіброз або рубцювання нирок – це серйозний довгостроковий наслідок, який може виникнути практично після будь-якого пошкодження нирок зі зниженням їхньої функції, в тому числі і після перенесеного Covid-19, відзначають вчені.