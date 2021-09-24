Щорічно у листопаді-грудні зростає кількість вірусних захворювань. Найсерйознішим із них є грип. Він підступний своїми ускладненнями, тож ігнорувати його симптоми не варто.

Грип – це інфекційне захворювання, що викликається вірусом грипу і вражає верхні дихальні шляхи. Передається повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми грипу

Починається грип із раптового підвищення температури, головного болю, болю у м’язах, загальної інтоксикації, сильного нежитю. Іноді він супроводжується сухим кашлем, який триває понад два тижні.

Більшість хворих одужують через 7-10 днів без будь-якого медикаментозного лікування. Досить строго дотримуватися постільного режиму, пити багато теплої рідини та вживати вітамінні продукти.

Температуру збивати можна, тільки якщо вона перевищує показник 38,5 градуса.

Грип не лікують антибіотиками. За важких форм захворювання призначають противірусні препарати під контролем лікаря.

Як захиститися від грипу

Тут підійдуть дуже прості загальні рекомендації. Головне – дотримуватися порад лікарів.

Частіше мийте руки з милом, чхайте і кашляйте в лікоть, а не в долоньку.

Уникайте тісних контактів із людьми, що мають симптоми будь-якої ГРВІ.

Чхаючи, прикривайте ніс та рот серветкою, яку одразу ж викидайте на смітник.

Але найкращий захист від сезонного грипу – щеплення.

Коли потрібно робити щеплення від грипу

– Щеплення від грипу найкраще зробити до початку сезону грипу, і не чекати епідемії. Оптимальний час – жовтень, – радить лікар-терапевт Марина Єріна. – Захисні антитіла виробляються через два тижні після вакцинації.

Так що до початку сезону грипу щеплені люди вже стають невразливими для вірусу. Або ж, якщо захворіють на грип, перенесуть його у легкій формі.

Групи ризику

Кому обов’язково потрібно робити щеплення від грипу? Медикам. Вони контактують із хворими і можуть заразитися.

Грип може стати причиною важкого захворювання у людей старше 65 років, а також у дітей та вагітних жінок. Так само, як і Covid, грип загрожує людям з хронічними захворюваннями серця, нирок, печінки.

Де робити щеплення

По-перше, вакцина від грипу не безкоштовна.

Вакцину можна купити в аптеці (від 380 грн). Але на руки вам її не дадуть, оскільки необхідно дотримуватися холодового ланцюжка. Погодивши місце проведення вакцинації, аптека доставить туди вашу дозу. Однак візьме за це додаткову плату.

У поліклініці за місцем проживання вам потрібно оплатити вакцину у місцевій аптеці, відвідати сімейного лікаря, який огляне вас, підписати інформаційну згоду і попрямувати до маніпуляційного кабінету, де вам вколють препарат.

У приватних клініках ви можете вже зараз забронювати дозу препарату від грипу. Коли почнеться вакцинальна кампанія, вам зателефонують і узгодять дату та час вакцинації. Обійдеться це з оглядом терапевта від 760 грн.

Вакцинуватися можна організовано, всім колективом. Для цього роботодавцю потрібно узгодити ціни та умови з аптекою або клінікою, яка проведе вакцинацію з виїздом в офіс або на своїй території.

Чому робити щеплення потрібно щорічно

Віруси дуже швидко і часто мутують. Це ми побачили на прикладі коронавірусу. Щороку до нас приходить оновлений штам. Щоб щеплення було ефективним, вакцини оновлюються щороку.

Які вакцини кращі

У лютому кожного року ВООЗ, спираючись на дані про те, які віруси найімовірніше циркулюватимуть наступного сезону, приймає рішення, які штами вірусу грипу повинні бути включені до складу вакцини – зазвичай це два віруси типу А і один вірус типу В.

Таким чином, наразі тривалентні вакцини проти грипу є найбільш часто використовуваними. Тривалентні вакцини і захищають людей від трьох типів грипу.

Нещодавно на ринку також з’явилися чотиривалентні протигрипозні вакцини, що захищають від двох вірусів типу А і двох вірусів типу В.

У поточному році, за прогнозом ВООЗ, в Україні очікується чотири штами вірусу грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний в/Washington/02/2019(лінія B Victoria);

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B / Yamagata).

В Україні очікується застосування вакцини виробництва Кореї, Франції та Нідерландів.