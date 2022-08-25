Під час будь-якої хвороби, усі ми звертаємось до лікаря. в Україні передбачено амбулаторне та стаціонарне лікування.

Що таке амбулаторне лікування – дізнавалися Факти ICTV.

Амбулаторне лікування – що це

Амбулаторна спеціалізована медична допомога – це лікування, яке пацієнт отримує без госпіталізації до лікарні.

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Іншими словами, це консультації від різних лікарів стосовно певної хвороби. Це може бути прийом у хірурга, офтальмолога, травматолога.

Амбулаторне лікування передбачає проведення лікарем лікувальних процедур, або малих хірургічних втручань, досліджень та обстежень.

Всі ці послуги пацієнт отримує без госпіталізації – або в амбулаторних умовах, або на умовах денного стаціонару.

Амбулаторна допомога є безоплатною для пацієнта, якщо він звертається для її отримання за електронним направленням свого лікаря у той заклад, який має відповідний контракт з НСЗУ.

Крім того, до амбулаторного лікування можна віднести прийом у сімейного лікаря чи педіатра.

Якщо говорити коротко, то амбулаторне – це те лікування, яке ми отримуємо, коли приходимо до сімейного чи інших лікарів з проблемою, а вони лікують її без госпіталізації (виписують певні лікувальні препарати чи дають направлення на аналізи).

Амбулаторне лікування включає такі безоплатні послуги:

консультації вузьких спеціалістів;

інструментальні обстеження (рентген, УЗД, ендоскопічні, електрофізіологічні тощо);

загальноклінічні та біохімічні лабораторні обстеження;

лікування в амбулаторних умовах (денне) включно з малими хірургічними операціями;

ведення вагітності;

медичну реабілітацію в амбулаторних умовах;

ургентну стоматологічну допомогу усім та планова дітям до 16 років.

Чи можна отримати лікарняний на амбулаторному лікуванні

Так, отримати лікарняний на амбулаторному лікуванні можна. Для цього потрібно:

звернутися до лікаря;

лікар встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує електронний медичний висновок у Реєстрі медичних висновків;

з електронним підписом лікаря е-лікарняний автоматично потрапляє до Електронного реєстру листків непрацездатності;

електронний листок непрацездатності має унікальний реєстраційний номер і надійде роботодавцю хворого в його кабінет страхувальника і самому пацієнту в його особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду.

Дані електронного листка непрацездатності надходять до Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України у закритому вигляді та відразу відображається в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі.

Через 7 днів після закриття електронний переходить у статус Готовий до сплати. На підставі сформованої заяви-розрахунку за даними Реєстру страхувальник може перераховувати виплати за лікарняний людині.