За даними ВООЗ, через лікарську помилку щодня в Україні помирає 5 пацієнтів і до 30 стають інвалідами. На жаль, довести провину медика вкрай складно. Справи тягнуться роками, і часто ті, хто винен у смерті пацієнта, продовжують спокійно працювати. Як діяти і куди звертатися, якщо ви чи ваші рідні стали жертвою лікарської помилки. Про це наш матеріал.

Померли ненароджена донька і її матуся

Місяць тому трагедія з породіллею з Одещини обурила всю Україну. 29-річна Ганна на 7 місяці вагітності захворіла на Covid-19. Втім, сімейний лікар порадив їй просто сидіти вдома і пити жарознижувальні препарати.

Та жінці ставало гірше, і зрештою її перевели до Южненської міської лікарні, потім до пологового будинку. Лікарі констатували її стан як стабільно важкий.

Померла ненароджена донька Єва, а через 7 годин і породілля. Чоловік померлої готовий скаржитися в усі інстанції, і написав заяву і до поліції.

За його словами, коли дружину доставили з лікувального закладу до пологового будинку, шанси на виживання у неї вже були мінімальні.

Немовля не вижило

Історія Лідії Косогової не менш резонансна. Жінка втратила немовля. Їй несвоєчасно провели кесарів розтин, і як наслідок – дитина задихалася. Медична комісія констатувала факт бездіяльності з боку лікарів.

– Ми поставили собі завдання не лише притягнути до відповідальності лікарів, які винні в смерті дитини, але й внести зміни до законодавства, нормативно-правових актів, які б чітко розмежовували обов’язки та права як лікаря, так і пацієнта, – говорить адвокат постраждалої.

За його словами, дівчинка народилася вже в комі, але лікарі це спочатку приховували. Зрештою прокуратура оголосила підозру лікареві. Та навіть після цього він ще місяць працював.

Кругова порука маже, як дьоготь

…Медичні справи є проблемними в усьому світі. Загалом в Україні за останні 12 років за такою ж статтею було винесено лише 10 обвинувальних вироків. Юристи, що беруться за такі випадки, бачили всяке: часто навіть на запит пацієнта медики не надають документів, або ж підробляють чи змінюють їх.

А ще адвокати чи прокурори, які ведуть справи, змушені по експертизу звертатися до фахівців, а тут теж проблема.

– Щоб суд виніс рішення, треба провести експертизу, яку проводять фахівці, які мають відповідні знання і не завжди готові на це йти. На жаль, в Україні лікарську помилку як таку не визнають. Її дуже важко довести, оскільки є оця кругова порука, – говорить юристка ГО Пацієнти України Олена Хитрова.

На запит Фактів ICTV МОЗ відповідало місяць. Виявилось, саме стільки ж за законом розглядають і кожну скаргу від громадян. Під час пандемії звернень значно побільшало.

За минулий рік було понад 22 тис., тоді як у допандемічний 2019 рік на 4 тис. менше. Але скарги, наприклад, на те, що довго їде швидка, намагаються вирішити максимально швидко.