Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Вагітні Українки за кордоном: як отримати безкоштовні медпослуги в країні тимчасового перебування

29 Липня 2022, 13:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як вагітним українкам, які через війну опинилися за кордоном, отримати в країні тимчасового перебування безкоштовні медичні послуги.

Безкоштовні медичні послуги за кордоном включають:

  • спостереження вагітності;
  • медичну допомогу під час пологів;
  • післяпологовий догляд за мамою і новонародженою дитиною.
Читайте також:
вагітністьЯк правильно вести вагітність під час війни та які обстеження необхідно робити

– Для того, щоб отримати безкоштовні медпослуги вагітні українки, які звернулися за притулком в європейській країні, повинні стати на облік і/або оформити місцевий аналог української обмінної карти, – йдеться в повідомленні МОЗ.

І уточнюється: щоб стати на облік для медичного супроводу вагітності, як правило, потрібно мати медичну страховку.

Зараз дивляться

Хоча в певних випадках, це не є обов’язковою умовою. Медична допомога під час пологів і швидка медична допомога вагітним є доступними і безкоштовними навіть без наявності медичного страхування.

Стати на облік у сімейного лікаря, гінеколога, акушера – залежить від правил конкретної країни. Але бажано до кінця першого триместру вагітності або як тільки прибудете в безпечну країну, якщо термін вагітності вже більше.

Якщо маєте з собою медичну картку від лікаря з України з даними про вагітність і загальний стан здоров’я, результатами аналізів, переведіть важливу інформацію і надайте фахівцеві, який буде вести вагітність.

Якщо такої медичної документації немає, місцевий лікар призначить необхідні аналізи і дослідження відповідно до потреби.

Детальніше про надання медичної допомоги в країнах Європи дивіться за посиланням. Тут подана інформація про медичну допомогу вагітним (спостереження, пологи, документи для малюка) в таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Литва, Польща, Румунія, Франція і Чехія.

Джерело
МОЗ
Теги
Біженці Війна в Україні вагітність МОЗ України Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь