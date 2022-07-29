Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як вагітним українкам, які через війну опинилися за кордоном, отримати в країні тимчасового перебування безкоштовні медичні послуги.

Безкоштовні медичні послуги за кордоном включають:

спостереження вагітності;

медичну допомогу під час пологів;

післяпологовий догляд за мамою і новонародженою дитиною.

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– Для того, щоб отримати безкоштовні медпослуги вагітні українки, які звернулися за притулком в європейській країні, повинні стати на облік і/або оформити місцевий аналог української обмінної карти, – йдеться в повідомленні МОЗ.

І уточнюється: щоб стати на облік для медичного супроводу вагітності, як правило, потрібно мати медичну страховку.

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Хоча в певних випадках, це не є обов’язковою умовою. Медична допомога під час пологів і швидка медична допомога вагітним є доступними і безкоштовними навіть без наявності медичного страхування.

Стати на облік у сімейного лікаря, гінеколога, акушера – залежить від правил конкретної країни. Але бажано до кінця першого триместру вагітності або як тільки прибудете в безпечну країну, якщо термін вагітності вже більше.

Якщо маєте з собою медичну картку від лікаря з України з даними про вагітність і загальний стан здоров’я, результатами аналізів, переведіть важливу інформацію і надайте фахівцеві, який буде вести вагітність.

Якщо такої медичної документації немає, місцевий лікар призначить необхідні аналізи і дослідження відповідно до потреби.

Детальніше про надання медичної допомоги в країнах Європи дивіться за посиланням. Тут подана інформація про медичну допомогу вагітним (спостереження, пологи, документи для малюка) в таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Литва, Польща, Румунія, Франція і Чехія.