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Як не захворіти під час новорічних свят? Прості правила

29 Грудня 2021, 11:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
грві, хвороба
Джерело: Depositphotos

Новорічні свята – не привід забувати про ризик захворіти на грип, коронавірус та ГРВІ. Тому варто піклуватися про своє здоров’я, щоб уникнути зараження.

У Центрі громадського здоров’я назвали правила, які стануть у пригоді.

Як не захворіти на свята:

  • мінімізувати контакти з людьми, зокрема з тими, у кого є ознаки хвороби;
  • дотримуватися безпечної дистанції з ними;
  • носити маску;
  • прикривати рот під час чхання та кашлю;
  • мити руки, користуватися антисептиком;
  • не торкатися очей, рота та носа без потреби;
  • дезінфікувати поверхні;
  • провітрювати приміщення;
  • харчуватися збалансовано;
  • висипатися;
  • одягатися за погодою.
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Водночас деяких захворювань можна уникнути, якщо заздалегідь вакцинуватися. Наприклад, від грипу та коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу безкоштовна, уколи можна отримати у центрах масового щеплення, у лікарнях. Водночас від грипу доведеться імунізуватися за власний кошт, вакцину можна купити в аптеках.

Джерело: Центр громадскього здоров’я України

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