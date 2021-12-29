Новорічні свята – не привід забувати про ризик захворіти на грип, коронавірус та ГРВІ. Тому варто піклуватися про своє здоров’я, щоб уникнути зараження.
У Центрі громадського здоров’я назвали правила, які стануть у пригоді.
Як не захворіти на свята:
- мінімізувати контакти з людьми, зокрема з тими, у кого є ознаки хвороби;
- дотримуватися безпечної дистанції з ними;
- носити маску;
- прикривати рот під час чхання та кашлю;
- мити руки, користуватися антисептиком;
- не торкатися очей, рота та носа без потреби;
- дезінфікувати поверхні;
- провітрювати приміщення;
- харчуватися збалансовано;
- висипатися;
- одягатися за погодою.
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Водночас деяких захворювань можна уникнути, якщо заздалегідь вакцинуватися. Наприклад, від грипу та коронавірусу.
Вакцинація від коронавірусу безкоштовна, уколи можна отримати у центрах масового щеплення, у лікарнях. Водночас від грипу доведеться імунізуватися за власний кошт, вакцину можна купити в аптеках.
Джерело: Центр громадскього здоров’я України