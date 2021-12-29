Новорічні свята – не привід забувати про ризик захворіти на грип, коронавірус та ГРВІ. Тому варто піклуватися про своє здоров’я, щоб уникнути зараження.

У Центрі громадського здоров’я назвали правила, які стануть у пригоді.

Як не захворіти на свята:

мінімізувати контакти з людьми, зокрема з тими, у кого є ознаки хвороби;

дотримуватися безпечної дистанції з ними;

носити маску;

прикривати рот під час чхання та кашлю;

мити руки, користуватися антисептиком;

не торкатися очей, рота та носа без потреби;

дезінфікувати поверхні;

провітрювати приміщення;

харчуватися збалансовано;

висипатися;

одягатися за погодою.

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Водночас деяких захворювань можна уникнути, якщо заздалегідь вакцинуватися. Наприклад, від грипу та коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу безкоштовна, уколи можна отримати у центрах масового щеплення, у лікарнях. Водночас від грипу доведеться імунізуватися за власний кошт, вакцину можна купити в аптеках.

Джерело: Центр громадскього здоров’я України