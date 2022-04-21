Російські агресори гатять по хімічних об’єктах України, і інколи влучають у склади або цистерни з хімічними речовинами. Вони найчастіше становлять дуже велику загрозу людям та навколишньому середовищу. Як діяти, коли ви опинилися в зоні хімічної небезпеки?

Симптоми впливу азотної кислоти

При потраплянні малих доз азотної кислоти на слизові дихальних шляхів виникають ознаки бронхіту, паморочиться голова.

Від великої дози набрякають легені, людина може померти від задухи.

Коли пари чи кислота потрапляє в очі, починається кон’юнктивіт та відмирання рогівки. Це може призвести до втрати зору.

Як захиститись

Щоб захистити себе від азотної хмари, потрібно насамперед сховатися у приміщення, якщо під час вибуху ви перебували на відкритому повітрі.

Якщо ви перебували в приміщенні (вдома), закрийте двері і вікна. Бажано завісити їх іще тканиною, змоченою в розчині лимонної кислоти або слабкому розчині оцту.

Якщо ви були в укритті — залишайтесь у ньому до офіційного повідомлення влади про подальший план дій.

Важливо захистити дихальні шляхи від парів азотної кислоти. Найбільш простий спосіб — це одягнути респіратор, якщо він у вас є.

Якщо немає респіратора, зробіть маску з тканини або ватно-марлеву пов’язку, яка також захистить органи дихання.

На яку б частину тіла не потрапила азотна кислота, в очі, на шкіру, або ви дихали парами отруйної речовини — основне правило: промити уражене місце великою кількістю води.

Джерело: НСЗУ