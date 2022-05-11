Приготування мила в домашніх умовах може бути як цікавим хобі, так і необхідністю в умовах війни. Навчитися цього зовсім нескладно, головне – мати вдома сало, гранули для чищення труб і сіль.

Як зробити мило з цього набору, розповів кандидат хімічних наук, викладач хімії та учасник реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Гліб Репіч.

Як зробити мило з сала

1. Наріжте на невеликі кубики 150 г сала. Викладіть його у каструлю, додайте 60 г натрій гідроксиду (підійдуть гранули для чищення труб на кшталт Містер Кріт) та поставте на плиту на середній вогонь.

– Через 10 хвилин сало почне топитися, луг вступить у реакцію з жирами, утворюючи гліцерин і натрієві солі жирних кислот, що є нічим іншим ніж милом. Через 30 хвилин воно почне збиратися на поверхні розчину. Недаремно ця реакція називається реакцією омилення, – пояснив Гліб Репіч.

2. Варіть цей розчин три години, після чого додайте літр води. Ви отримаєте мильний клей, з якого потрібно виділити мило.

– Для цього додайте туди 150 г солі. У розчині солі мило не розчиняється та виділяється у вигляді осаду. Такий процес називається висолюванням. Після охолодження мило збирається на поверхні у вигляді коржа. Це ядрове мило, – додав він.

3. Мило добре відіжміть, щоб позбутися зайвої рідини. Але так використовувати його не можна — воно містить залишки лугу, і якщо ним митися, шкіра позлазить. Розчиніть його ще раз у воді та знову очистіть висолюванням. А потім — знову відтисніть воду.

– Очищене мило не матиме неприємного запаху та майже не міститиме лугу. Залишилося надати йому форму. Для цього можна скористатися формами для випічки або просто сформувати кульки, – сказав учасник реаліті Нового каналу.

4. Далі викладіть мило на сонце сушитися. Через кілька днів вийміть його з форм — мило готове до використання.

Цим способом можна скористатися, якщо не вийшло придбати засіб в магазині.