Задишка, постійний кашель і втома є загальними і найпоширенішими симптомами Covid-19. Кардіореспіраторний фізіотерапевт, старший викладач фізіотерапії Університету Західного Сіднея в Австралії Кларіс Танг розповіла, як ефективно справлятися з ними в домашніх умовах.

Розслаблене дихання

Ця вправа особливо корисна, якщо ви відчуваєте задишку:

зайняти стійке і зручне положення

опустити плечі і повільно вдихнути

стиснути губи (як ніби ви дуєте в соломинку)

повільно і розмірено видихнути через рот

повторить вправу протягом хвилини

Ви можете виконувати цю вправу так часто, як захочете. Але зупиніться, якщо відчуєте запаморочення.

Виконуйте вправу в кімнаті з відкритими вікнами. Якщо вам жарко, можете охолодити обличчя вологим рушником.

Прийняття зручного положення є ключем до цієї вправи. Сидіти в зручному кріслі може бути найпростіше для більшості людей.

Однак для деяких людей з Covid-19 сидіти на стільці занадто втомлює. У цих випадках спробуйте виконати цю вправу в іншому положенні, наприклад, лежачи на боці, як це рекомендовано ВООЗ.

Глибоке дихання

Це може поліпшити споживання кисню і заспокоїти ваші нерви:

прийняти вертикальне положення

розслабити плечі

глибоко вдихнути через ніс протягом двох-трьох секунд

затримати дихання на три секунди, якщо можете

видихнути через ніс або рот, як зручніше

повторити вправу протягом хвилини

Знову ж таки, зупиніться, якщо відчуєте запаморочення. Після цієї вправи ви можете кашляти і виділяти трохи мокротиння.

Полежіть на животі

Лежання на животі (пронування) під час дихальних вправ покращує насичення крові киснем.

Оскільки потрібно залишатися на животі не менше 30 хвилин, деяким людям це може здатися вкрай незручним, особливо якщо у них болять шия і поперек. Для них краще сидіти прямо або лежати на боці.

Тим не менш, якщо ви хочете спробувати пропронувати, ось кілька порад:

не намагайтеся нахилятися після їжі

вибрати тверду поверхню для лежання. М’які ліжка можуть зробити лежання на животі ще більш незручним для спини

повернути голову в сторону. Покладіть подушку під живіт, ноги, руки і голову для комфорту

переконайтеся, що з вами завжди хтось є, особливо, якщо пробуєте це в перший раз.

Регулярно рухайтеся

Навіть люди з відносно легкими симптомами Covid-19 можуть продовжувати відчувати втому після зникнення інших симптомів.

Регулярне виконання простих вправ протягом дня в умовах ізоляції може допомогти звести до мінімуму наслідки обмеженої рухливості під час хвороби:

сісти на стілець і встати, повторювати це протягом хвилини

марширувати на місці протягом двох хвилин.

Регулярні заняття протягом дня, також можуть допомогти впоратися з втомою.