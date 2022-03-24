Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Якщо ви не в сховищі, а в квартирі: правила поведінки під час ворожих обстрілів

24 Березня 2022, 16:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
киев
Джерело: Depositphotos

Українські міста продовжують обстрілювати російські окупанти. Тому потрібно знати базові правила поведінки під час атаки.

Про них на своєму Telegram-каналі розповіла перша леді України Олена Зеленська.

Читайте також:
психологияДайте виговоритися і поплакати: як допомогти близькій людині, яка пережила полон або окупацію

Правила поведінки під час обстрілів

  • незахищені вікна і гострі предмети становлять небезпеку під час атаки. Тому потрібно їх закрити, наприклад, бутлями з водою, які захистять від можливих осколків;
  • необхідно також закрити люстри, прибрати вази та інші предмети, що б’ються;
  • ховатися можна під міцними меблями. Голову треба прикрити руками, особливо вуха і потилицю для захисту від осколків і уламків;
  • очі варто закрити, а рот тримати відкритим, щоб запобігти внутрішнім пошкодженням від вибухового тиску.

Під час атаки можна розташуватися на підлозі, наприклад, покласти матрац. Якщо перебуваєте біля стіни, то варто подбати, щоб між вами і стіною також був матрац і подушка.

Джерело: Олена Зеленська

Теги
Бомба , бомбосховище , Війна в Україні , Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь