Українські міста продовжують обстрілювати російські окупанти. Тому потрібно знати базові правила поведінки під час атаки.

Про них на своєму Telegram-каналі розповіла перша леді України Олена Зеленська.

Правила поведінки під час обстрілів

незахищені вікна і гострі предмети становлять небезпеку під час атаки. Тому потрібно їх закрити, наприклад, бутлями з водою, які захистять від можливих осколків;

необхідно також закрити люстри, прибрати вази та інші предмети, що б’ються;

ховатися можна під міцними меблями. Голову треба прикрити руками, особливо вуха і потилицю для захисту від осколків і уламків;

очі варто закрити, а рот тримати відкритим, щоб запобігти внутрішнім пошкодженням від вибухового тиску.

Під час атаки можна розташуватися на підлозі, наприклад, покласти матрац. Якщо перебуваєте біля стіни, то варто подбати, щоб між вами і стіною також був матрац і подушка.

Джерело: Олена Зеленська