Українські міста продовжують обстрілювати російські окупанти. Тому потрібно знати базові правила поведінки під час атаки.
Про них на своєму Telegram-каналі розповіла перша леді України Олена Зеленська.
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Правила поведінки під час обстрілів
- незахищені вікна і гострі предмети становлять небезпеку під час атаки. Тому потрібно їх закрити, наприклад, бутлями з водою, які захистять від можливих осколків;
- необхідно також закрити люстри, прибрати вази та інші предмети, що б’ються;
- ховатися можна під міцними меблями. Голову треба прикрити руками, особливо вуха і потилицю для захисту від осколків і уламків;
- очі варто закрити, а рот тримати відкритим, щоб запобігти внутрішнім пошкодженням від вибухового тиску.
Під час атаки можна розташуватися на підлозі, наприклад, покласти матрац. Якщо перебуваєте біля стіни, то варто подбати, щоб між вами і стіною також був матрац і подушка.
Джерело: Олена Зеленська