Наразі сільська медицина переживає не найкращі часи. Молодь полишає села та надає перевагу роботі у містах.

Так, мешканці Чорнижа Волинської області скаржаться, що їхня лікарка, яка відробила три роки, переїхала до Луцька. Тепер там одна медсестра на 4 тис. людей.

– У нас працювали лікар, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер та дві молодших медсестри. Я працювала суто дитячою медсестрою, а зараз я працюю за всіх одна – і прибираю, і стерилізую, і на виклики ходжу, – говорить медсестра Тетяна Демчук.

Іще рік тому місцева амбулаторія була, наче маленька сільська лікарня для місцевих. Тут можна було зробити багато обстежень, здати аналізи, поставити крапельницю, дістати щеплення. Тепер вона стоїть пусткою.

Нові договори з лікарями уклали лише майже 200 селян. Решту декларацій анулювали, кажуть люди. І нарікають: шукати їм нового медика ніхто не береться. Хоча в селі є всі умови для його роботи – не лише обладнана амбулаторія, а й трикімнатна службова квартира, і навіть автомобіль.

Керівництво ОТГ, до якої належить село, запевняє – знайти нового сімейного лікаря нелегко. Бо ж мають чотири вакантні посади.

Бракує сімейних лікарів у всьому регіоні – щонайменше одна вакансія є в кожній громаді. Загалом потрібні майже пів сотні медиків.