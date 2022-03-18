Через війну в Україні у людей може загострюватися відчуття недовіри. У них можуть розвиватися страх та підозрілість.

Що з цим робити, розповіла психотерапевтка Анастасія Свердел.

– Кожна емоція, яка неконтрольовано з’являється в нашому тілі – має важливу функцію. Під час війни реальність така, що довіряти стає важче. У кожному випадку це є адекватною відповіддю нашої психіки на таку реальність, – говорить Анастасія Свередел.

За її словами, недовіра, страх і підозрілість необхідні тоді, коли допомагають зберігати власне життя і життя інших людей.

– Недовіра дає змогу не покладатися на випадок. Страх ідентифікує небезпеку і допомагає її уникнути. Підозрілість зосереджує увагу на потенційно руйнівних речах, – продовжує вона.

Проте постійне перебування у такому стані може виснажувати нервову систему. Тому треба робити паузи та намагатися взяти себе в руки.

Що робити з відновленням довіри?

– Неможливо силоміць змусити себе чи когось довіряти. Але можна свідомо зробити цей вибір. Довіра собі і своєму народові значно укріплює відчуття опори та зміцнює психіку. Довіра нашим Збройним Силам України, керівникам і всій українській нації дає змогу відчути надійний фундамент, на який кожен із нас може опиратися, – зазначає Анастасія Свередел.

Можна починати з таких маленьких кроків. Проте водночас не забувати, що людина сама відповідальна за своє життя і від її рішень також багато чого залежить.

Джерело: Психологічна підтримка