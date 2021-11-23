Глава Оксфордської програми щеплення професор сер Ендрю Поллард заявив, що Covid-19 більше не є хворобою вакцинованих. За його словами, безперервний жах пацієнтів, які важко дихають в лікарні, тепер в основному обмежується людьми, що не пройшли вакцинацію.

Ендрю Поллард, відомий також як розробник Covid-вакцини Oxford / AstraZeneca, переконаний, що незважаючи на більш заразний Дельта-варіант, який продовжує інфікувати мільйони людей, більшість повністю вакцинованих будуть відчувати тільки легкі інфекції, які є не більше ніж неприємною незручністю.

Вчений висловив надію на те, що поширення бустерних уколів і імунітет від літнього поширення Дельта-варіанту допоможуть уникнути сплеску інфекцій, що спостерігається сьогодні в деяких частинах Європи.

За словами Полларда, Covid-19 як і раніше буде чинити серйозний тиск цієї зими. Нещеплені пацієнти, пацієнти з ослабленим імунітетом, а також люди старшого віку, нехай і повністю вакциновані, все ще ризикують стати жертвами агресивного вірусу.

Жодна міра сама по собі не буде успішною. Нам потрібна комбінація заходів, яка включає в себе повторну вакцинацію, треті дози, а також носіння масок і дотримання обережності, щоб не передати вірус, переконаний вчений.