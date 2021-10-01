Восени організм людини починає готуватися до зими і запасатися жиром. Це може не подобатися людям, які старанно борються з ним за допомогою дієт та спортзалів. З метою позбутися жирових відкладень вони можуть докладати ще більше зусиль, виснажуючи свій організм.
Це не принесе користі та буде схоже на війну з власним організмом, каже консультант з харчування Тимофій Товстиженко.
– Ми прагнемо зробити щось, протилежне бажанням нашого тіла. Це називається словом стрес, – каже Тимофій Товстиженко.
За його словами, жир – життєво необхідний організму восени.
Саме тому він його накопичує.
Навіщо жир восени:
- через похолодання потрібні енергетичні запаси для адаптації та зігрівання;
- більше жиру витрачається на зволоження шкіри;
- він використовується для накопичення вітамінів А, D, E, які потрібні для боротьби з вірусами;
- жир захищає внутрішні органи від механічних пошкоджень;
- у жировій тканині синтезуються різноманітні біологічно активні речовини, у ній, наприклад, виробляються гормони.
Боротьба з жиром восени може спровокувати різні захворювання.
– Будь-яка зміна кількості жирової тканини – як дефіцит, так і надлишок – призводить до порушення вироблення низки речовин, а це може стати причиною метаболічних відхилень, деякі з яких, дійсно, призводять до хвороб і перманентних запалень, – продовжує консультант з харчування.
Також Тимофій Товстиженко назвав норму кількості жирової тканини для чоловіків і жінок різного віку.
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Чоловіки:
- до 20 років – 11-22%;
- 20-40 років – 13-24%
- 60+ років – 15-28%.
Жінки:
- до 20 років – 16-27%;
- 20-40 років – 18-29%;
- 60+ років – 20-35%.
Консультант з харчування рекомендує восени між рафінованими вуглеводами і жирами обирати останні та їсти більше таких продуктів, як горіхи, жирна риба, іноді жирні молочні продукти, трішки олій. Їсти варто в міру, щоб не хотілося спати.