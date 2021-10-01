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Жир потрібен! Чи треба худнути восени та чим це загрожує

1 Жовтня 2021, 14:13 Людмила Грубнік
бег
Джерело: Pixabay

Восени організм людини починає готуватися до зими і запасатися жиром. Це може не подобатися людям, які старанно борються з ним за допомогою дієт та спортзалів. З метою позбутися жирових відкладень вони можуть докладати ще більше зусиль, виснажуючи свій організм.

Це не принесе користі та буде схоже на війну з власним організмом, каже консультант з харчування Тимофій Товстиженко.

– Ми прагнемо зробити щось, протилежне бажанням нашого тіла. Це називається словом стрес, – каже Тимофій Товстиженко.

За його словами, жир – життєво необхідний організму восени.

Саме тому він його накопичує.

Навіщо жир восени:

  • через похолодання потрібні енергетичні запаси для адаптації та зігрівання;
  • більше жиру витрачається на зволоження шкіри;
  • він використовується для накопичення вітамінів А, D, E, які потрібні для боротьби з вірусами;
  • жир захищає внутрішні органи від механічних пошкоджень;
  • у жировій тканині синтезуються різноманітні біологічно активні речовини, у ній, наприклад, виробляються гормони.

Боротьба з жиром восени може спровокувати різні захворювання.

– Будь-яка зміна кількості жирової тканини – як дефіцит, так і надлишок – призводить до порушення вироблення низки речовин, а це може стати причиною метаболічних відхилень, деякі з яких, дійсно, призводять до хвороб і перманентних запалень, – продовжує консультант з харчування.

Також Тимофій Товстиженко назвав норму кількості жирової тканини для чоловіків і жінок різного віку.

Чоловіки:

  • до 20 років – 11-22%;
  • 20-40 років – 13-24%
  • 60+ років – 15-28%.

Жінки:

  • до 20 років – 16-27%;
  • 20-40 років – 18-29%;
  • 60+ років – 20-35%.
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Консультант з харчування рекомендує восени між рафінованими вуглеводами і жирами обирати останні та їсти більше таких продуктів, як горіхи, жирна риба, іноді жирні молочні продукти, трішки олій. Їсти варто в міру, щоб не хотілося спати.

Теги
Дієта , Здорове харчування , Поради , Схуднення
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