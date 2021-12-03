Пластична хірургія нині досягла значних висот, зокрема й в Україні. Найпопулярнішими залишається трійка хірургічних втручань – мамопластика, абдомінопластика та ринопластика.

Про особливості цих операцій та показання до них розповів пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер.

– Найбільш розповсюдженою операцією є збільшення грудей. Проте часом пацієнтки звертаються і за зменшенням молочних залоз – це так звана редукційна мамопластика. Існує ціла низка причин – як косметичних, так і медичних, через які жінки потребують зменшення грудей, – пояснює Дмитро Слоссер.

За його словами, великі, важкі груди спричиняють дискомфорт – через надмірне навантаження виникають болі у плечах, шиї, спині. Також під грудьми утворюються попрілості та висипи, особливо у спекотну погоду. Крім того, надмірно великий бюст може заважати певним видам діяльності, наприклад, заняттю спортом. Операція зі зменшення грудей полягає у видаленні зайвого жиру, тканини та шкіри. Вона проводиться стаціонарно і в середньому займає 2-3 години.

Показання до зменшення грудей:

надмірний об’єм молочних залоз, який викликає дискомфорт або спричиняє проблеми зі здоров’ям;

зміни форми грудей внаслідок операцій, вагітності, лактації, вікових причин.

Ще одна популярна операція – абдомінопластика, тобто корекція м’язів та шкіри живота.

– Доволі часто такий запит надходить від жінок, незадоволених станом своєї талії після вагітності та пологів. Крім того, корекція шкіри та тканин черевини може знадобитися після різкого зменшення ваги, порушення гормонального балансу або через індивідуальні причини, пов’язані із комплекцією, – додає пластичний хірург.

Поруч із повною абдомінопластикою, яка є доволі складною операцією, у сучасній реконструктивній хірургії все частіше застосовується міні-абдомінопластика. Вона підходить, якщо дозволяє комплекція та пацієнт має невеликі дефекти шкірного покриву черевної стінки.

Основні показання для такої абдомінопластики:

наявність розтяжок шкіри, переважно у підчеревній ділянці, в’ялість шкіри;

розходження прямих м’язів живота (діастаз);

наявність у нижній частині живота шкірно-жирового “фартуха”;

пупкова грижа;

великі післяопераційні рубці на животі.

І ще один розповсюджений вид пластичної операції – ринопластика.

– Це хірургічна зміна розмірів або форми носа, яка має естетичну або медичну причину. Щодо естетики все зрозуміло – пацієнтам не подобається форма або особливості їхнього носа, і вони прагнуть їх виправити. Наприклад, горбочок на переніссі, занадто довгий або гострий ніс, стовщене перенісся тощо, – коментує Дмитро Слоссер.

Але часто такі операції потрібні для виправлення вроджених патологій та наслідків травм.

Показаннями до операції є:

ускладнене носове дихання або інші форми дисфункції;

переломи або викривлення носової перегородки;

деформація носових раковин;

вроджені патології хрящів або кісток носа;

поліпи;

ускладнення після раніше проведених оперативних втручань.

Щодо загальних протипоказань до проведення пластичних операцій, то вони майже для всіх однакові:

вік від 18 років;

вагітність та період лактації;

наявність серйозних захворювань внутрішніх органів, зокрема онкологічні, інфекційні, серцево-судинні, ендокринні захворювання;

цукровий діабет;

порушення згортання крові;

мастопатія (у випадку мамопластики);

свіжі операційні рубці на черевній стінці (у випадку адбомінопластики);

психічні розлади або нестабільний емоційний стан.

– Останній пункт я б виділив окремо. Часом хірургам доводиться відмовляти пацієнтам саме через те, що рішення приймається або під тиском, або під впливом настрою, – додає фахівець.

За його словами, хірургічне втручання – серйозний крок, на який треба зважуватися, перебуваючи у стабільному психологічному стані.