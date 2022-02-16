Згідно з новим дослідженням вчених Данії, люди, які перенесли серцевий напад, можуть бути трохи менш схильні до розвитку хвороби Паркінсона в більш пізньому віці, ніж люди із загальної популяції.

Хвороба Паркінсона – це захворювання головного мозку, яке характеризується прогресуючою втратою рухової активності, включно з тремором, уповільненою або невиразною мовою, обмеженим діапазоном рухів під час ходьби та інших фізичних навантажень.

Хвороба Паркінсона невиліковна, і вона також пов’язана з поведінковими змінами, депресією, втратою пам’яті та втомою.

Раніше ми виявили, що після серцевого нападу ризик нейроваскулярних ускладнень, як-от ішемічний інсульт (інсульт, викликаний тромбом) або судинна деменція, помітно збільшується, тому виявлення більш низького ризику хвороби Паркінсона було дещо несподіваним, зізнаються вчені.

Їхні результати показують, що ризик хвороби Паркінсона принаймні не збільшується після серцевого нападу і не повинен викликати занепокоєння у пацієнтів або превентивної уваги лікарів при подальшому спостереженні.

Дослідники вивчили реєстри здоров’я Датської національної служби охорони здоров’я. Вони порівняли ризик хвороби Паркінсона і вторинного паркінсонізму серед приблизно 182 тис. пацієнтів, які перенесли перший серцевий напад, і більш ніж 909 тис. осіб з контрольної групи, з урахуванням віку, статі та року життя.

Результати були скориговані з огляду на безліч факторів, які, як відомо, впливають на ризик серцевого нападу або хвороби Паркінсона.

З’ясувалося, що:

ризик хвороби Паркінсона був на 20% нижчим серед людей, які перенесли серцевий напад;

на 28% нижчий ризик вторинного паркінсонізму серед тих, хто переніс серцевий напад.

Для лікарів, які лікують пацієнтів після серцевого нападу, ці результати показують, що реабілітація серця повинна бути зосереджена на запобіганні ішемічному інсульту, судинній деменції та іншим серцево-судинним захворюванням, як-от новий серцевий напад і серцева недостатність, оскільки ризик хвороби Паркінсона знижується у цих пацієнтів, якщо порівняти з населенням в цілому, кажуть вчені.