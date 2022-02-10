З початку 2022 року до програми медичних гарантій включено новий пакет медичних послуг. Офіційно він називається так: “Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій і в інших надзвичайних ситуаціях”.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив під час робочого візиту до багатопрофільної лікарні в Лубнах, що на Полтавщині.

Наразі Національна служба здоров’я завершує укладення останніх контрактів по даному пакету з лікувальними закладами.

Лікарні, які отримали контракти по пакету готовності, були визначені регіональними департаментами охорони здоров’я, як опорні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Йдеться про один медзаклад на 200 тис. населення відповідної області.

Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від Національної служби здоров’я фінансування у розмірі 1 053 510 гривень.

За словами міністра охорони здоров’я, загало в 2022 році на даний пакет передбачено майже 2,5 млрд гривень.

Готовність до реагування – новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того, чи будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, в т.ч. з коронавірусною хворобою, чи ні. Держава платить за готовність надавати медичну допомогу в разі потреби.

В Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше в Києві та на Дніпропетровщині – по 16 лікарень, повідомив міністр охорони здоров’я.