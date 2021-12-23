Фахівці відділення щелепно-лицевої хірургії Першого територіального медичного об’єднання Львова успішно провели надскладну операцію 11-річній дівчинці, яка сім років практично не могла відкрити рот.

Рот Вероніки з Золочівщини перестав відкриватися ще в ранньому дитинстві. Точна причина патології достовірно невідома: чи то травма, чи то невдала операція на вусі, яку пережила дитина.

З тих пір, а це більша частина життя, 11-річна дівчинка нестерпно страждала. Але, як виявилося, патологію можна усунути. І це успішно зробили медики львівської клініки.

Кістковий анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба – так звучить Веронікін діагноз. Це складно пояснити, але в її скронево-нижньощелепному суглобі зрослися кістки лицьового скелета і рот дитини перестав відкриватися.

Рідкісну хворобу виявили фахівці відділення щелепно-лицевої хірургії Першого територіального медичного об’єднання Львова. Рішення було одностайним: від болю і зупинок розвитку дитини позбавить тільки операція.

Перед медиками стояло непросте завдання – усунути частину нерухомого суглоба. Зробити це вони повинні були в області, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Це дуже небезпечно, адже ризик зачепити ссудину і спровокувати кровотечу був дуже високим.

Однак хірурги виконали свою роботу бездоганно.

Зараз Вероніка проходить реабілітацію. Якщо все піде за планом, вона зможе пережовувати великі шматочки їжі і чітко вимовляти звуки.

Джерело: 1 ТМО Львова