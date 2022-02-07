– Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу, – повідомив очільник ОП 7 лютого. – Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований.

Він також закликав українців робити щеплення від коронавірусу.

Іще 3 лютого Андрій Єрмак написав у Facebook, що отримав позитивний тест на Covid-19.

– Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись, – зазначив Андрій Єрмак.

Він уже тоді запланував пройти інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше одужати та знову стати до роботи.

Це вже друге інфікування голови ОП за період пандемії коронавірусу. Перший раз Андрій Єрмак хворів у 2020 році.

У січні вдруге на коронавірус перехворів і мер Києва Віталій Кличко.

Нову хвилю пандемії в Україні спровокував штам коронавірусу Омікрон, частіше він вражає дітей та молодих людей.

Джерело: Андрій Єрмак