ВООЗ нещодавно оновила керівництво, в якому містяться рекомендації щодо нових ліків від Covid-19, включаючи моноклональні антитіла -казирівімаб і імдевімаб.

Казирівімаб і імдевімаб – це два лабораторно виведених білка, схожих на людські антитіла, які націлені на спайковий білок вірусу SARS-CoV-2 і блокують його прикріплення і проникнення в людську клітину.

Рекомендації були опубліковані на основі систематичного огляду метааналізів і великих міжнародних клінічних випробувань. Мета-аналіз пацієнтів з неважким захворюванням показав, що лікування моноклональними антитілами із застосуванням казирівімаба і імдевімаба знижує ризик госпіталізації на 71%.

У дослідженні, цитованому ВООЗ, лікування моноклональними антитілами знизило ризик смерті у пацієнтів з важким або критичним Covid-19 на 15%.

В інтерв’ю Medical News Today професор інфекційних захворювань в медичному центрі Університету Вандербільта, Теннессі Вільям Шаффнер пояснив, що як тільки люди інфіковані, ці антитіла можна вводити внутрішньовенно, і вони будуть чіплятися за вірус, не даючи йому заразити більше клітин. Якщо вірус не може цього зробити, він не може розвинутися в більш серйозне захворювання.

– Іншими словами, хороші хлопці відсікають поганих хлопців на перевалі, – резюмував професор.

ВООЗ умовно рекомендує лікування казирівімабом та імдевімабом для людей з неважким Covid-19, які перебувають у групі підвищеного ризику госпіталізації.

До групи підвищеного ризику госпіталізації відносяться ті, хто не пройшов вакцинацію, люди з ослабленим імунітетом, літні люди, люди з груп расових і етнічних меншин, люди з обмеженими можливостями і люди з іншими особливими захворюваннями.