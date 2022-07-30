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Аукціон завершено: гроші за марки з російським кораблем підуть на дитячу лікарню в Миколаєві

30 Липня 2022, 14:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Підбито підсумки аукціону зі збору коштів на покупку обладнання для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Щасливими власниками марок із автографом президента, на яких зображено російський корабель, стали Юлія Ященко та фонд з Ліону Rezo 1901.

Видання Телеграф спільно з волонтерами Танею Сохар та Анею Голубковою  вирішили зробити дорогу, але потрібну покупку для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Йдеться про Електроенцефалограф з монітором церебральних функцій, вартість якого 1,1 млн грн.

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Для збору потрібної суми і був оголошений аукціон, головним лотом якого стали марки “Російський військовий корабель, йди…” за підписом президента України Володимира Зеленського.

На кону було два комплекти марок від “Укрпошти” — один для розіграшу між тими, хто задонатить суму від 200 грн на зазначені реквізити, ще один комплект мав дістатись тому, хто зробить максимальну пожертву. Розіграш закінчився 18 липня, на електроенцефалограф було зібрано 300 тис. грн!

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Переможця розіграшу – Юлію Ященко – було визначено методом випадкового вибору за допомогою відомого онлайн генератора випадкових чисел Random.org.

Джерело: Телеграф

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