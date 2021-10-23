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Без Сovid-сертифіката не поїдеш: з 24 жовтня на Буковині без щеплення не пустять у транспорт

23 Жовтня 2021, 19:59 Вікторія Яснопольська
девушка в маске
Джерело: Depositphotos

Від завтра, 24 жовтня, в громадський транспорт, що курсує в Чернівецькій області, пускатимуть тільки при наявності Сovid-сертифіката. Про ці та інші посилені карантинні заходи повідомила прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

– Ми буквально за крок від входження до червоної зони епідемічної небезпеки, – заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він також зазначив, що ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію серед населення області погіршується з кожним днем. Статистика нових випадків Covid-19 виглядає гнітюче.

У цих умовах спробувати уникнути повного локдауну можна тільки одним способом – посилити обмежувальні заходи, підкреслив голова Чернівецької ОДА.

І таке рішення було ухвалене сьогодні, 23 жовтня, на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно документа, відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших закладів від завтра буде можливо тільки при наявності або Covid-сертифіката, або довідки про перенесену коронавірусну інфекцію, або ПЛР-тесту, або експрес-тесту. Останні два свідчення дійсні протягом 72 годин.

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В області також буде заборонено проведення масових заходів, крім автоконцертів, автокінотеатрів або інших подібних форматів, які не передбачають тісний контакт між учасниками.

Дотримання карантинних обмежень контролюватимуть спеціальні групи.

Джерело
УНН
Теги
Вакцинація , Карантин , Коронавірус Covid-19 , ОДА , Чернівці
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