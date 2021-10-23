Від завтра, 24 жовтня, в громадський транспорт, що курсує в Чернівецькій області, пускатимуть тільки при наявності Сovid-сертифіката. Про ці та інші посилені карантинні заходи повідомила прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

– Ми буквально за крок від входження до червоної зони епідемічної небезпеки, – заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він також зазначив, що ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію серед населення області погіршується з кожним днем. Статистика нових випадків Covid-19 виглядає гнітюче.

У цих умовах спробувати уникнути повного локдауну можна тільки одним способом – посилити обмежувальні заходи, підкреслив голова Чернівецької ОДА.

І таке рішення було ухвалене сьогодні, 23 жовтня, на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно документа, відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших закладів від завтра буде можливо тільки при наявності або Covid-сертифіката, або довідки про перенесену коронавірусну інфекцію, або ПЛР-тесту, або експрес-тесту. Останні два свідчення дійсні протягом 72 годин.

В області також буде заборонено проведення масових заходів, крім автоконцертів, автокінотеатрів або інших подібних форматів, які не передбачають тісний контакт між учасниками.

Дотримання карантинних обмежень контролюватимуть спеціальні групи.