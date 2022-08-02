У польському Кракові з 1 серпня розпочали безкоштовне проведення медичних оглядів дітей з України, які опинилися на території країни після 24 лютого у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Повідомляється, що проєкт проходить під патронатом ЮНІСЕФ і, за попередніми даними, взяти в ньому участь зможуть близько 900 українських дітей.

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Відзначається, що громадяни України, яким не виповнилося 18 років, в межах проєкту зможуть пройти загальні медогляди, які включають вимірювання артеріального тиску, загальні аналізи, а також тестування на анти-HBs, анти-HCV, антитіла проти ВІЛ, визначення рівнів лейкоцитів, сироваткового глобуліну, вітаміну D3 і ТТГ.

Медичні огляди організовані на базі спеціалізованої лікарні імені Стефана Жеромського в Кракові – в одному з найбільших медичних центрів Польщі.

Записатися можна за телефоном 12 622 96 12 з 10.00 до 12.00 або на сайті, на який можна зайти за цим посиланням.

Джерело: Radio Poland