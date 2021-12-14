В Україні близько 110 тис. українців протермінували другу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня. У МОЗ закликали прийти та вакцинуватися повторно.

– Хоча в Україні наразі не зафіксовано нового штаму коронавірусу Омікрон, ситуація може змінитися, а тому потрібно залишатися пильними, – зазначив санлікар.

Кузін нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Дані електронної медичної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень свідчать про те, що люди, які не отримали дозу вакцини, мають в п’ять разів вищий ризик госпіталізації та майже в дев’ять разів вищий ризик смерті від Covid-19, ніж вакциновані.

Загалом в Україні від коронавірусу вже вакцинувалися понад 40% дорослого населення. Київ лідирує за кількістю повністю вакцинованих — 68%, антилідер — Закарпатська область (23%).

За минулу добу, 13 грудня, щеплення зробили 129 742 людини. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей. Детальніше про вакцинацію в Україні – читайте на Фактах ICTV.