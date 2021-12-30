Національна служба здоров’я України (НСЗУ) звернулася до всіх українців з проханням викликати швидку екстрену допомогу тільки в разі крайньої необхідності. Особливо це стосується святкових днів, коли навантаження на мобільні бригади медиків збільшується в рази.

У повідомленні, розміщеному НСЗУ на своїй сторінці в Facebook, йдеться, що медики швидкої екстреної допомоги завжди, в будь-який час доби, незалежно від дня тижня і календарних дат, готові надати допомогу тим, хто її потребує.

– Однак у новорічну ніч швидка працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад, якщо центр екстреної допомоги має таку можливість, – йдеться в повідомленні.

НСЗУ нагадало, що в службу 103 слід дзвонити тоді, коли існує загроза життю і здоров’ю. Тому що поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка дійсно терміново її потребує.

Нагадаємо, що чинним законодавством передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу за нецільовий виклик бригади екстреної медичної допомоги.

Джерело: НСЗУ