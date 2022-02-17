У Великій Британії лікарі виходили найбільш недоношених близнюків у країні. Діти народилися на терміні 22 тижні та п’ять днів вагітності.

Батьки близнюків 39-річна Джейд і 52-річний Стів Крейн, 11 років безрезультатно намагалися стати батьками, переживши безліч викиднів після ЕКЗ у зв’язку з гіперактивною імунною системою у Джейд, через що її організм відторгав ембріони.

Після того як жінці підібрали лікування, восьмий за рахунком цикл ЕКЗ виявився вдалим, і Джейд завагітніла близнюками. Однак 26 жовтня 2021 року на терміні 22 тижні і п’ять днів у неї стався розрив навколоплідних оболонок і почалися передчасні пологи.

Лікарі у медзакладі міста Дербі через занадто маленький термін вагітності вирішили, що це викидень. Тоді Джейд звернулася за консультацією в краще обладнану лікарню сусіднього міста Ноттінгем.

Там, як виявилося, проводився експеримент з виходжування недоношених з терміну 23 тижні. Але до цього терміну Джейд ще залишалося цілих 30 годин. Їй пояснили, що шанси на виживання плоду на такому ранньому терміні становлять нуль відсотків.

Коли малюки Харлі і Гаррі з’явилися на світ, вони заплакали, тому лікарі вирішили спробувати їх виходити попри низькі шанси на виживання. Одразу після народження діти важили 520 г та 500 г.

– У мене було відчуття спокою, і я молилася і молилася, щоб вони зробили це, щоб вони заплакали – показали ознаки життя. І вони це зробили, – розповіла мати близнюків.

Спеціалісти терміново відправили новонароджених дітей у відділення з виходжування недоношених. З того часу малюкам довелося боротися за життя, адже у них розвинулося багато проблем зі здоров’ям: хронічна хвороба легенів і некротизуючий ентероколіт. Діти вже перенесли безліч операцій, і лікарі кілька разів говорили Джейд і Стіву, що їм варто приготуватися до того, щоб з ними попрощатися.

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За словами Джейд, близнюки – “маленькі бійці”, які дивують усіх. Вони пережили близько шести операцій, перенесли сепсис, проблеми із зором, крововиливи в мозок і кровотечі з легенів.

– Нам ще належить пройти невеликий шлях. Вони показали свою силу з моменту народження. Тому я не сумніваюся, що ми скоро повернемо їх додому, – додала Джейд.

Всупереч усьому, малюки Харлі і Гаррі, яким вже майже чотири місяці, йдуть на поправку та навіть готуються до виписки з лікарні. Це може статися 24 лютого — в день передбачуваної дати пологів, коли вони повинні були б з’явитися на світ.