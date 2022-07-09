Бустерну дозу вакцини проти Covid-19 в Україні рекомендовано вводити у період з 6 по 9 місяць після отримання базового курсу вакцинації.

Проте, якщо ви не змогли отримати бустер у цей термін, — слід вакцинуватися за першої ж можливості. Сертифікат про вакцинацію за таких умов також буде доступний.

Але, якщо термін не сплив, то щеплення важливо зробити саме в цей період, адже тоді ви зможете поновити захист від симптоматичного захворювання на Covid-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

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Чому це важливо:

Щоб у разі зараження Covid-19 перенести його в легкій формі та убезпечити себе від тривалих наслідків для здоров’я. Адже це не тільки неприємно, а й створює додаткове навантаження на лікарів, які зараз працюють на межі можливостей.

В осінньо-зимовий період традиційно поширюються вірусні захворювання, а тому варто себе захистити.

Разом з тим, задля уникнення проблем із визнанням сертифіката за кордоном радимо все ж таки дотримуватись рекомендованого періоду введення бустерної дози.

В Україні доступна вакцина Cominarty від Pfizer та CoronaVac. Актуальний перелік пунктів щеплень можна знайти за посиланням bit.ly/vaccinationpoints або за номером телефону 16-77.