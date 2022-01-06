В Україні нову хвилю пандемії коронавірусу очікують наприкінці січня – на початку лютого поточного року.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв’ю одному з видань.

– Ми розуміємо, що дуже багато людей зараз у відпустках, за межами країни. Було багато святкувань, коли люди, об‘єктивно, не дотримувались карантинних обмежень повноцінно. Тому очікується, що наприкінці січня – на початку лютого матимемо нову хвилю захворюваності, пов‘язану з поширенням штаму Омікрон, – зазначив експерт.

За його словами, новий варіант поширюється дуже швидко – фактично за один-два дні після контакту. Україні не вдасться уникнути збільшення захворюваності, як не уникають інші країни світу.

Очільник медичного комітету наголосив, що Омікрон у процесі перебігу хвороби симптоматично проявляється легше за попередні Covid-штами.

Він сподівається, що українська медична система витримає нову хвилю захворюваності. У цьому може допомогти зростання кількості вакцинованих від коронавірусу людей.