Члени Кабінету міністрів у Будинку уряду отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– Разом з колегами Кабінет міністрів України отримав свою бустерну дозу антиковідної вакцини. Від мого другого щеплення минуло понад шість місяців, тому скористався можливістю отримати додатковий захист від Covid-19, – зазначив він.

За словами Ляшка, базовий курс щеплення був вакциною AstraZeneca, бустерна доза, відповідно до рекомендацій НТГЕІ – мРНК вакциною (Moderna).

Разом із Ляшком третє щеплення отримали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр освіти Сергій Шкарлет та інші члени уряду.

Міністр нагадав, що в Україні з 6 січня дозволили бустерну дозу вакцини від коронавірусу всім повнолітнім. Головна умова – з часу завершення базового курсу вакцинації повинно пройти не менше шести місяців.

Бустерна доза допомагає поновити ефективність проти симптоматичного захворювання на Covid-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

У МОЗ рекомендують робити бустерну дозу мРНК-вакцинами. За даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами зробили базовий курс.

– Особливо важливо отримати свій додатковий захист для літніх людей та людей із супутніми хворобами, адже в разі інфікування, базовий курс щеплення допоможе зберегти їх життя, а бустерна доза – поновити захист, – додав Ляшко.

Експерт закликав не зволікати з отриманням основного курсу вакцинації та бустерної дози, адже зараз в Україні фіксуються перші ознаки нового спалаху коронавірусної хвороби. Вже зростає добова кількість випадків захворювання та госпіталізації.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко