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Чому не хочеться снідати: п’ять причин нудоти вранці

5 Липня 2022, 12:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
нудота
Джерело: Depositphotos

Про причини нудоти вранці розповіла молодий, але вже досить відомий лікар загальної практики, яку часто цитують популярні ЗМІ, Еллі Кеннон.

П’ять причин нудоти вранці:

  • тривожність, яка може супроводжуватися почуттям страху, нервозності, прискореним серцебиттям і головним болем;
  • проблеми зі шлунком, які характерні для тих, хто страждає на кислотний рефлюкс або гастрит, при якому запалений шлунок;
  • проблеми з кишечником, в якому можуть бути винні такі стани, як синдром роздратованого кишечника і інфекція H. pylori, і навіть хронічні запори;
  • побічний ефект деяких ліків;
  • вживання занадто великої кількості алкоголю напередодні ввечері.

Є ліки від нудоти, які можуть бути ефективними. Деякі з них, такі як таблетки від заколисування, можна купити без рецепта.

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Щоденна нудота може бути тим, що лікарі називають червоним прапором для деяких видів раку, таких як рак підшлункової залози або шлунка.

Пріоритет, однак, полягає в тому, щоб встановити точну причину ранкових нездужань.

Джерело
Daily Mail
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поради лікаря Сніданок
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