Про причини нудоти вранці розповіла молодий, але вже досить відомий лікар загальної практики, яку часто цитують популярні ЗМІ, Еллі Кеннон.

П’ять причин нудоти вранці:

тривожність, яка може супроводжуватися почуттям страху, нервозності, прискореним серцебиттям і головним болем;

проблеми зі шлунком, які характерні для тих, хто страждає на кислотни й рефлюкс або гастрит, при якому запалений шлунок;

кислотни рефлюкс або гастрит, при якому запалений шлунок; проблеми з кишечником, в якому можуть бути винні такі стани, як синдром роздратованого кишечника і інфекція H. pylori, і навіть хронічні запори;

побічний ефект деяких ліків;

вживання занадто великої кількості алкоголю напередодні ввечері.

Є ліки від нудоти, які можуть бути ефективними. Деякі з них, такі як таблетки від заколисування, можна купити без рецепта.

Зараз дивляться

Щоденна нудота може бути тим, що лікарі називають червоним прапором для деяких видів раку, таких як рак підшлункової залози або шлунка.

Пріоритет, однак, полягає в тому, щоб встановити точну причину ранкових нездужань.