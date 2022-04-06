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Covid-19 повернувся: в Індії зафіксовано перший випадок зараження варіантом ХЕ

6 Квітня 2022, 18:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Індія повідомила про перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію типу XE в Мумбаї. Інфіковано жінку, яка повністю вакцинована.

Результати 11-го секвенування геному, оголошеного міським громадським органом Муніципальної корпорацією Бриханмумбаї (BMC), показали, що один зразок позитивний на варіант XE, а інший – на варіант Kappa.

За словами офіційних осіб BMC, позитивний результат на варіант XE виявлений у повністю вакцинованої 50-річної жінки без супутніх захворювань та безсимптомної. Вона приїхала з Південної Африки 10 лютого і раніше не мандрувала. Після прибуття вона мала негативний результат на вірус.

Жінка, художник по костюмах, була щеплена від вірусу двома дозами вакцини Comirnati.

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Що відомо про новий варіант Covid XE

Всесвітня організація охорони здоров’я відзначила появу нового варіанта коронавірусу XE – гібриду варіантів Oмікрон BA.1 та BA.2. Covid-варіант XE був виявлений у Великій Британії ще в січні, але Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії заявляє, що в даний час недостатньо доказів, щоб робити висновки про трансмісивність і тяжкість цього варіанту, а також про те, наскільки ефективні проти нього вакцини.

Джерело: Hindustan Times

Теги
Коронавирус Covid-19
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