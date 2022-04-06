Індія повідомила про перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію типу XE в Мумбаї. Інфіковано жінку, яка повністю вакцинована.

Результати 11-го секвенування геному, оголошеного міським громадським органом Муніципальної корпорацією Бриханмумбаї (BMC), показали, що один зразок позитивний на варіант XE, а інший – на варіант Kappa.

За словами офіційних осіб BMC, позитивний результат на варіант XE виявлений у повністю вакцинованої 50-річної жінки без супутніх захворювань та безсимптомної. Вона приїхала з Південної Африки 10 лютого і раніше не мандрувала. Після прибуття вона мала негативний результат на вірус.

Жінка, художник по костюмах, була щеплена від вірусу двома дозами вакцини Comirnati.

Що відомо про новий варіант Covid XE

Всесвітня організація охорони здоров’я відзначила появу нового варіанта коронавірусу XE – гібриду варіантів Oмікрон BA.1 та BA.2. Covid-варіант XE був виявлений у Великій Британії ще в січні, але Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії заявляє, що в даний час недостатньо доказів, щоб робити висновки про трансмісивність і тяжкість цього варіанту, а також про те, наскільки ефективні проти нього вакцини.

Джерело: Hindustan Times