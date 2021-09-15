Мабуть, в якості прикладу вчителям, які не поспішають робити щеплення проти Covid-19, у Великій Британії почали масово вакцинувати учнів. І все в ім’я того, щоб не закривати школи на карантин. Тамтешнє МОЗ дозволило робити один укол вакциною Pfizer дітям віком від 12 до 15 років.

Як відомо, у травні 2021 року Європейське агентство з питань лікарських засобів схвалило цю вакцину для неповнолітніх. З того часу Pfizer щодо підлітків почали застосовувати, крім Німеччини, Франція, Іспанія, Данія, а також Швеція, Канада, США і низка країн Південної Америки.

Італія

Роблять щеплення тінейджерам і в Італії. Правда, не в обов’язковому порядку. У школах, які днями відновили роботу, від дітей поки що вимагають дотримання дистанції і масочного режиму.

А ось вчителі та обслуговуючий персонал шкільного закладу повинні бути вакциновані в обов’язковому порядку, в підтвердженні чого при вході в школу повинні показувати Covid-сертифікат на екрані свого смартфона.

Тут відчайдушно не хочуть знову повернутися до дистанційної форми навчання, оскільки, як показав досвід, такий формат негативно позначається і на якості навчання, і на процесі соціалізації дітей.

Греція

Дещо суворіші обмеження діють у школах Греції. Дорослі повинні бути або повністю щеплені, або щотижня за свій рахунок робити ПЛР-тест. Це ж стосується і учнів, з тим лише винятком, що за відповідні аналізи платить держава.

Такі ж правила діють не тільки в школах, а й в інших громадських місцях: ресторанах, кафе, кінотеатрах, музеях.

На сьогодні в Греції повністю щеплені 56% населення.

Німеччина

Максимально спрощує процес імунізації населення Німеччина. Тепер тут не громадянин ходить за вакциною, а вакцина за громадянином, оскільки отримати її можна, образно кажучи, на кожному кроці: не тільки в пунктах вакцинації, але і в громадських місцях. В цьому і полягає головна ідея урядової програми.

Городянам вже не потрібно їхати в певне місце за попереднім записом. Все стало значно простіше: медики приїжджають туди, де люди зазвичай проводять свій час – до кафе, стадіонів і кінотеатрів, парків і зупинок громадського транспорту.

– Вакцинація ще ніколи не була більш простішою, – зазначила у своєму традиційному виступі на телебаченні прем’єр-міністр країни Ангела Меркель.

Кампанія триватиме тиждень і, за задумом влади, має збільшити частку вакцинованих по всій країні на 10%.

На сьогодні в Німеччині повністю щеплені трохи більше 60% населення.