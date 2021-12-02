В Україні станом на 2 грудня у п’яти областях та місті Київ, які перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки, повністю стабілізувалася ситуація з коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях показники поширення Covid-19 у межах норми.

У червоній зоні карантину зараз перебувають Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька області та м. Київ.

Найвищий рівень госпіталізації у Хмельницькій (в середньому 73,4 особи на 100 тис. населення), Вінницькій (в середньому 70,8 особи на 100 тис. населення) та Чернігівській (в середньому 70,4 особи на 100 тис. населення) областях.

Водночас помаранчевій зоні відповідають Полтавська та Закарпатська області. А жовтій – Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська області.

У Закарпатській області не спостерігається покращення Covid-показників. Там досі перевищений рівень госпіталізацій – 65,9, за норми менш як 60 на 100 тис. населення.

Станом на 2 грудня в Україні зафіксували 13 531 новий випадок коронавірусу. Найбільше хворих у Києві (1 418), Донецькій (803) та Житомирській (743) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.