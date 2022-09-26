За минулий тиждень, з 19 по 25 вересня, в Україні офіційно зафіксовано 44 137 випадків інфікування на Covid-19, 161 людина не змогла подолати наслідки хвороби.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

– Протягом минулого тижня Covid-19 зафіксований, зокрема, у 5 882 дітей і у 1030 медичних працівників, а також у 12 572 вакцинованих осіб (за позаминулий тиждень – 10317), – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Зараз дивляться

Повідомляється, що були госпіталізовані 6 667 хворих (за позаминулий тиждень 6273), видужала — 23 591 людина, померла — 161 людина (за позаминулий тиждень — 90).

З 19 по 25 вересня проведено 162 204 дослідження на виявлення коронавірусу (38 022 ПЛР-тесту, 124 182 експрес-тесту Ag до SARS-CoV-2).

Загалом з початку пандемії в Україні, за даними ЦОЗ, на Covid-19 захворіли 5 177 217 осіб. Також Covid-19 був зафіксований у 455 662 вакцинованих.

Одужали 4 988 317 осіб, померли 109 206 українців, серед яких 84 дитини та 1 250 медичних працівників.