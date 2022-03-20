Усіма улюбленого і шановного, навіть колишніми російськими братами, дитячого лікаря Євгена Комаровського оголошено ворогом Росії.

Інформація про це з’явилася на веб-сайті Комітету захисту національних інтересів Росії.

На сторінці, присвяченій Євгену Комаровському, зазначено, що він із Харкова, Україна.

Що він – лікар, а далі – звинувачення: закликає російських громадян брати участь у незаконних акціях протесту. Поширює тези української пропаганди та російських екстремістських спільнот, використовуючи свої медіаресурси для організації заворушень у Росії.

Нижче наводяться цитати Комаровського, які йдуть у розріз із тезами російської пропаганди: “Війна! Братська любов. Денацифікація. Синоніми тепер”, “Перешліть усім дані про майбутні антивоєнні мітинги”.

Євген Комаровський написав про це у своєму Telegram: “Сприймаю практично як державну нагороду… І компанія просто чудова. Складність була одна – заспокоїти онучку, яка категорично не погодилася з тим фактом, що дідусь ворог. Зійшлися на тому, що бути ворогом поганих недолюдей – це правильно і зовсім не прикро”.

А компанія у доктора Комаровського справді цікава: Кличко, Макаревич, Гребенщиков, Акунін, Єфросиніна, Комаров та багато інших відомих людей.

Джерело: Комаровський