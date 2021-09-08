Українці не поспішають робити щеплення від коронавірусу через те, що хочуть спочатку побачити, як це роблять їхні родичі чи знайомі.

Про це Фактам ICTV розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

– Багато людей вичікують, коли буде провакциновано їхнього родича або знайомого. І лише після того, як вони отримують досвід свого близького, можуть приймати виважене рішення щодо початку вакцинації, – зазначив Ігор Кузін.

Крім того, вони шукають додаткову інформацію про вакцини та несприятливі наслідки імунізації.

– Це люди, які не проти самого факту вакцинації, але бажають отримати додаткову інформацію, – додав він.

Головний санлікар закликав громадян активніше вакцинуватися від коронавірусу, і робити це зараз, коли немає черг у центрах масової вакцинації та пунктах щеплення.

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Також укол важливо зробити перед ймовірним спалахом захворюваності на коронавірус, який прогнозують на осінь. Щеплення, за словами експертів, рятує від тяжких наслідків захворювання та смерті у разі інфікування.