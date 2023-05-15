У Львівській обласній лікарні рятували 51-річного чоловіка, якого швидка доставила із Золочівського району майже в комі. Діагностували гостре отруєння.

Не чекаючи результатів аналізів, пацієнта тут же відразу направили на гемодіаліз. Знадобилося шість годин, що очистити від токсинів організм і привести до тями чоловіка, щоб він міг хоч щось розказати.

Виявилось, після прийому добрячої порції горілки, він спокусився на пляшку з антифризом, вважаючи, що то лікер. Як відомо, антифриз – рідина, що застосовується для охолодження двигунів та іншого обладнання. Дуже токсична рідина.

За словами лікарів, якщо антифриз потрапив у шлунок, допомогти можна, коли з моменту події минуло не більше 6 годин. У цьому випадку минуло 12! Так що шансів врятуватися у п’янички було дуже мало.

Можна сказати, він вижив лише завдяки професіоналізму лікарів.

Але наступного дня медиків чекала ще одна новина. Трохи оклигавши, пацієнт згадав, що пив не сам, а з 71-річним напарником.

Почали того напарника розшукувати. Лікуючий лікар Наталія Поворозник зателефонувала колегам з Буської районної лікарні, аби довідатися, чи не поступав до них такий чоловік. Адже отруєння антифризом дуже небезпечне, якщо вчасно не надати допомогу, людина може померти.

З Буська повідомили, що дійсно є у них такий пацієнт. Його доставили до районної лікарні у важкому стані з підозрою на інсульт. Щоправда, комп’ютерна томографія інсульт не підтвердила.

Урахуйте, що з моменту вживання “лікеру” минуло вже більше доби. Напарника терміново доправили до обласної лікарні, де все ще боролися за життя першого любителя гарячих напоїв.

Врятував другого чолов’ягу… спирт, яким він трохи згодом вирішив той лікер запити. А спирт, як добре знають лікарі, антидот антифризу.

Лише дивом нирки обом врятували. Проте й досі, через тиждень після виписки, здоров’я пацієнтів тримають під контролем.

Джерело: Zaxid.Net