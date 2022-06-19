Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі привітав українських медиків з їхнім професійним святом.

– Сьогодні професійне свято відзначають наші медики. Віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Кожен день, в найскладніших умовах. У лікарнях й біля лінії фронту. Дякую за вашу роботу і добре серце, – написав голова держави.

До привітань на своїй сторінці у Facebook приєднався і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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– Робота медика не знає ані свят, ані вихідних. На плечах українських медпрацівників лежить турбота й відповідальність за найвищу цінність на землі — людське життя. Щоб життя перемогло смерть, вони працюють 24/7, нерідко під ворожими кулями, в надскладних умовах, – підкреслив голова ВР.

Він зазначив, що народився й виріс у родині лікарів, тому точно знає, що таке приємна гордість дитини, коли її батькам під час зустрічі кажуть: “Дякую, лікарю, за те, що врятували життя!”.

– Віримо в наших ангелів-охоронців, – підкреслив Стефанчук.

Як повідомлялося, професійне свято працівників охорони здоров’я України відзначається щорічно в третю неділю червня. Цього року День медичного працівника випадає на 19 червня. Свято було встановлено згідно з Указом Президента “Про День медичного працівника” №281/94 від 3 червня 1994 року.

Джерело: Володимир Зеленський, Руслан Стефанчук