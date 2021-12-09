У Львові від ускладнень, які викликав коронавірус, померла 23-річна породілля з міста Миколаїв.

Про це повідомив генеральний директор львівського Центру легеневого здоров’я Любомир Рак у коментарі одному з видань.

– Жінка зовсім молода, їй 23 роки, з Миколаєва (Львівська область). У нас пробула десь понад два тижні. Причиною смерті стала важка пневмонія, яку спричинив Covid-19, – зазначив лікар.

За його словами, медики понад два тижні боролися за її життя, але врятувати жінку не вдалося. Вона не робила щеплення від коронавірусної інфекції.

Заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександр Сімкін розповів, що жінку госпіталізували до медзакладу на 37-му тижні вагітності.

– Її до нас доправили з Центру легеневого здоров’я, оскільки не прослуховувалося серцебиття плоду. Спочатку ми намагалися розродити жінку природним шляхом, але розпочалося відшарування плаценти, тому довелося робити кесарів розтин. На жаль, дитину не врятували, – стверджує він.

Після операції пацієнтка пробула у перинатальному центрі близько шести годин. А потім її перевели до Центру легеневого здоров’я.

З початку вересня у Львівській області від коронавірусу померли п’ять породіль. Ніхто із них не був вакцинований. Водночас зараз на лікуванні у центрі перебуває дев’ять вагітних, вони також не робили щеплення.