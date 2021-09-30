У Франції вирішили провести експеримент . Школярів не відправлятимуть на карантин після того, як хтось із учнів класу чи вчителів захворіє на Covid-19.

Експеримент проводитимуть серед учнів початкових класів, які не вакциновані, тому що у Франції вакцинація дітей дозволена з 12 років.

Таке рішення ухвалило міністерство освіти.

Експеримент буде проведено за однієї умови: тільки-но хтось у класі захворів на коронавірус, тест на Covid-19 мають пройти всі учні. Тих, у кого виявлять коронавірус, відправлять додому на дистанційне навчання, а клас регулярно тестуватимуть.

У міністерстві повідомляють, що через коронавірус у країні уже закрито близько двох тисяч класів початкової школи.

У Франції діти старше 12 років уже отримують щеплення проти коронавірусу, отже в школі вони обов’язково мають показувати Covid-сертифікати.

В Україні понад 3 300 шкіл перейшли на дистанційну форму навчання. У Львові влада пообіцяла не закривати навчальні заклади на карантин, якщо вчителі, що не пройшли вакцинацію, нададуть докази того, що перехворіли на коронавірус, або через кожні 72 години робитимуть ПЛР-тести власним коштом.

Після такого рішення за короткий проміжок часу у пунктах вакцинації понад 700 осіб зробили щеплення проти Covid-19.

Джерело: The Local.