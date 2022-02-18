Станом на п’ятницю, 18 лютого, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав майже 35 тис. осіб. Добою раніше цей показник становив 33 330 осіб. Це спричинило переміщення деяких регіонів з одного колірного сегмента епідемічної небезпеки в інший.
А саме, з жовтої зони пішли в помаранчеву Київ і Харківська область. І, навпаки, з помаранчевої до жовтої перемістилася Чернівецька область.
Таким чином, на сьогодні, 18 лютого епідемічна диспозиція регіонів наступна:
- жовта зона – Полтавська та Чернівецька області;
- помаранчева зона – Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області;
- червона зона – Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.
Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.
Правила в червоних областях забороняють:
- роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновані менше 100% співробітників;
- роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;
- роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- роботу закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- проведення масових заходів;
- роботу закладів культури.
Однак заходи не поширюються на установи та заходи, де повністю вакциновані 100% співробітників і відвідувачів, що підтверджується Covid-сертифікатом, негативним результатом тестів на коронавірус або сертифікатом про одужання.
При цьому заборонено:
- робота закладів освіти, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% здобувачів освіти і співробітників;
- самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації;
- перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу.
Ці правила не скасовуються навіть при наявності Covid-сертифікатів.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.