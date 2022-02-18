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Епідемічна рокіровка: Київ і Харківська область перемістилися в помаранчеву зону

18 Лютого 2022, 09:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на п’ятницю, 18 лютого, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав майже 35 тис. осіб. Добою раніше цей показник становив 33 330 осіб. Це спричинило переміщення деяких регіонів з одного колірного сегмента епідемічної небезпеки в інший.

А саме, з жовтої зони пішли в помаранчеву Київ і Харківська область. І, навпаки, з помаранчевої до жовтої перемістилася Чернівецька область.

Таким чином, на сьогодні, 18 лютого епідемічна диспозиція регіонів наступна:

  • жовта зона – Полтавська та Чернівецька області;
  • помаранчева зона – Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області;
  • червона зона – Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

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Правила в червоних областях забороняють:

  • роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновані менше 100% співробітників;
  • роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;
  • роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • роботу закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • проведення масових заходів;
  • роботу закладів культури.

Однак заходи не поширюються на установи та заходи, де повністю вакциновані 100% співробітників і відвідувачів, що підтверджується Covid-сертифікатом, негативним результатом тестів на коронавірус або сертифікатом про одужання.

При цьому заборонено:

  • робота закладів освіти, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% здобувачів освіти і співробітників;
  • самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації;
  • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу.

Ці правила не скасовуються навіть при наявності Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

Джерело
МОЗ
Теги
Адаптивний карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , пандемія , статистика
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