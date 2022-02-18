Станом на п’ятницю, 18 лютого, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав майже 35 тис. осіб. Добою раніше цей показник становив 33 330 осіб. Це спричинило переміщення деяких регіонів з одного колірного сегмента епідемічної небезпеки в інший.

А саме, з жовтої зони пішли в помаранчеву Київ і Харківська область. І, навпаки, з помаранчевої до жовтої перемістилася Чернівецька область.

Таким чином, на сьогодні, 18 лютого епідемічна диспозиція регіонів наступна:

жовта зона – Полтавська та Чернівецька області;

– Полтавська та Чернівецька області; помаранчева зона – Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області;

– Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області; червона зона – Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Правила в червоних областях забороняють:

роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновані менше 100% співробітників;

роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

роботу закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

проведення масових заходів;

роботу закладів культури.

Однак заходи не поширюються на установи та заходи, де повністю вакциновані 100% співробітників і відвідувачів, що підтверджується Covid-сертифікатом, негативним результатом тестів на коронавірус або сертифікатом про одужання.

При цьому заборонено:

робота закладів освіти, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% здобувачів освіти і співробітників;

здобувачів освіти і співробітників; самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу.

Ці правила не скасовуються навіть при наявності Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.